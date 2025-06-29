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Это тонкое и часто упускаемое из виду упражнение укрепит ваш корпус, руки и равновесие

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Спорт

Мы проводим большую часть дня, сгорбившись над компьютерами, телефонами или в машине, что может привести к болям в спине, слабому прессу и плохому равновесию. Но вы можете улучшить свою осанку с помощью спиннинговой тренировки, не тратя часы в спортзале.

Девушка выполняет упражнение боковая планка
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Девушка выполняет упражнение боковая планка

Боковая планка, на первый взгляд незаметное упражнение, которое задействует все тело одновременно, является одним из самых эффективных способов укрепить корпус, улучшить равновесие и сильные руки.

Чтобы выполнить упражнение, сядьте на коврик, повернитесь на правый бок, медленно оторвитесь от пола, опираясь на правую прямую руку и ногу. Ваше тело должно образовывать прямую линию, спина оставаться прямой. Повторите то же на левую сторону.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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