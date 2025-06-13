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Превратите дом в спортзал: эти 5 бытовых предметов можно использовать в качестве тренажёров

3:23
Спорт

В вашем доме повсюду спрятано тренажерное оборудование, вам просто нужно знать, где его искать.

Бутылка воды
Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутылка воды

Независимо от того, нужны ли вам утяжелители или снаряды в качестве оборудования, вот что можно использовать дома вместо утяжелителей.

Стул или табурет

Вы можете использовать стул или табурет несколькими способами. С кухонным стулом вы можете использовать его спинку как станок и выполнять упражнения на станке с ним в качестве инструмента для балансировки. Упражнения на станке для этого могут включать все те небольшие движения ногами, которые тонизируют ваши ягодицы и приседания.

Вы также можете использовать низкий табурет как ступеньку, чтобы тонизировать ваши ягодицы и квадрицепсы. Вы можете сделать что-то такое простое, как шаг вверх и вниз. Вы также можете делать быстрые движения ногами вверх и вниз, вперед и назад и в стороны, если вы уверены, что ваш табурет не выдвинется из-под вас.

Полный рюкзак

Полный рюкзак можно использовать в качестве утяжелителя, когда вы выполняете различные упражнения. Вы можете набить его некоторым весом и носить на спине (или спереди) во время бега, приседаний или даже прогулки. Вы также можете пристегнуть его к спине, когда делаете отжимания, чтобы перемещать дополнительный вес вверх и вниз.

Полотенце для рук

Полотенце для рук — еще один предмет домашнего обихода, который может иметь несколько различных применений. Полотенце для рук можно использовать в качестве эспандера. Вы можете держать каждый конец в руке, сидя на полу, и поставить ногу в середину полотенца. Осторожно поднимите ногу руками и полотенцем для отличной растяжки.

Вы также можете использовать полотенце для рук вместо глайдера.

Положите полотенце на пол под одну из ног и перемещайте его, удерживая остальное тело в устойчивом положении. Это задействует различные мышцы ног (но в первую очередь ягодицы и корпус).

Стиральный порошок

Хотите попробовать силовые тренировки с предметами домашнего обихода? Эти емкости для стирального порошка довольно тяжелые, что делает их отличными в качестве утяжелителя. Вы можете поднимать их как утяжелители для самой легкой тренировки дома. В зависимости от размера емкости, это можно делать одной или двумя руками. Вы также можете держать стиральный порошок у груди, пока делаете приседания, чтобы добавить дополнительный вес к тренировке с собственным весом.

Корзина для белья

Знаете, как иногда трудно носить с собой полную корзину для белья? Используйте ее с пользой и тренируйтесь с ней. В следующий раз, когда ваша корзина будет полной, пронесите ее по дому или вверх и вниз по лестнице. Сделайте путь к стиральной машине и сушилке немного длиннее, чем нужно, чтобы вы могли сделать несколько дополнительных шагов.

Если вы отправляете белье в прачечную, используйте полный мешок, который вернули, в качестве груза, прежде чем убрать одежду. Просто нести его будет достаточно, но вы также можете держать его, пока делаете приседания.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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