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Путь к мышечной массе без жира: измените состав тела благодаря этой последовательности

3:45
Спорт

Концепция избавления от жира и наращивания мышц одновременно называется рекомпозицией тела. Человеку понадобится хорошая дисциплина и следование системе, чтобы она сработала.

Спортивная девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спортивная девушка

Рекомпозиции тела включают одновременное снижение жира в организме и наращивание мышечной массы. Для сжигания жира требуется дефицит калорий, в то время как рост мышц требует потребления большего количества калорий, чем вы сжигаете, что является сложным балансом для достижения.

Эти несколько надежных способов помогут достичь фитнес-целей.

Рекомпозиция тела не связана с потерей веса; она связана с потерей жира. В плане рекомпозиции тела вы можете сохранить свой текущий вес или даже набрать вес — помните, как вы слышали, что "мышцы весят больше жира"? Это полуправда. Мышцы плотнее жира.

Во время рекомпозиции тела меняется не вес, а ваше телосложение. По мере продвижения по рекомпозиции тела вы можете заметить изменения в своем теле, такие как общий более подтянутый вид или то, что ваша одежда сидит по-другому. Вы можете даже набрать вес, но иметь более компактное телосложение в конце программы рекомпозиции тела.

Существуют основные рекомендации, которым нужно следовать. Чтобы успешно изменить состав тела, вам необходимо:

  • Кардиоупражнения для сжигания жира
  • Тренировки с отягощениями (силами) для наращивания мышечной массы
  • Общее снижение потребления калорий для сжигания жира
  • Увеличение потребления белка для стимулирования формирования мышечной массы

Как сжечь жир

Сжигание жира в конечном итоге сводится к поддержанию калорийности. Чтобы сжечь жир, вы должны потреблять меньше калорий, чем сжигаете.

Кардиоупражнения или комбинированные кардио- и силовые упражнения наряду со здоровой диетой по-прежнему остаются лучшим методом сжигания жира — обойти науку просто невозможно.

Сжигание жира безопасным и устойчивым способом также означает наличие реалистичных целей и не лишение своего организма необходимых ему питательных веществ — неупорядоченные привычки питания никогда не стоят риска.

Как нарастить мышечную массу

Чтобы нарастить мышечную массу, сосредоточьтесь на двух основных факторах: силовых тренировках и потреблении белка.

Силовые тренировки необходимы для изменения состава вашего тела — ваши мышцы не будут расти, если вы не будете их нагружать.

Кроме того, вы не сможете нарастить мышечную массу без избытка калорий, поэтому вы должны потреблять больше калорий, чем сжигаете, чтобы способствовать росту мышц.

Хотя все макронутриенты важны, белок особенно важен для наращивания мышечной массы. Без достаточного количества белка вашему организму будет трудно восстановить мышечные ткани, которые разрушаются во время силовых тренировок.

Кроме того, исследования показывают, что диета с высоким содержанием белка может помочь сбросить жир и нарастить мышечную массу одновременно.

Исследования показывают, что при дефиците калорий потребление большего количества белка, чем обычно, может помочь сохранить вашу мышечную массу (то есть мышечную массу), чем при дефиците калорий без изменения потребления белка.

У людей, которые уже следовали программе силовых тренировок, увеличение потребления белка и выполнение программы тяжелой атлетики приводит к улучшению состава тела.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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