Взвешиваетесь дома? Попробуйте этот трюк для точных результатов

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На своем пути к снижению веса стоит помнить, что цифра на весах не рассказывает всю историю. Ваш прогресс включает в себя больше, чем один показатель — такие вещи, как набор мышечной массы, процент жира в организме и то, как сидит ваша одежда, часто являются лучшими индикаторами снижения веса, чем-то, что показывают весы.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Тем не менее, если вы отслеживаете вес в рамках своих усилий, то, как и когда вы взвешиваетесь, может иметь большое значение.

Ежедневные колебания, вызванные приемами пищи, потреблением воды и физической активностью, являются нормальными, поэтому время и последовательность являются ключевыми. Выполнение нескольких простых шагов может помочь вам получить более четкое и точное представление о вашем прогрессе.

Вы получите самые точные показания от своих весов, если взвеситесь первым делом утром. Сделайте это после посещения туалета и перед завтраком или употреблением воды.

По словам экспертов, утро — лучшее время, потому что вы даете своему организму возможность должным образом переварить все, что вы съели и выпили накануне, оставляя желудок относительно пустым.

При этом нет "худшего" времени для взвешивания, но вы можете избегать взвешивания после занятий, которые могут сбросить ваш вес. Это может быть что-то вроде обильного приема пищи или употребления большого количества жидкости, что, в свою очередь, может привести к тому, что вы временно "весите больше". Вы также можете избегать взвешивания после тренировки, потому что вы будете весить меньше из-за потери воды с потом, поэтому запланируйте взвешивание на другое время, чем время тренировки в течение дня.

Если у вас менструация, вы можете избегать взвешивания в дни, предшествующие менструации. Это связано с тем, что ваши гормоны могут вызывать колебания веса, которые повлияют на цифру на весах. Вы также должны помнить, что нормально, когда ваш вес колеблется в течение дня и изо дня в день. Если вас беспокоят резкие изменения веса, обратитесь к врачу как можно скорее.

Уточнения

Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести.

