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Сжигает лишние кг быстрее, чем любая диета: попробуйте этот метод тренировок

1:46
Спорт

Если вы пытаетесь похудеть, вы, вероятно, слышали все о кардио, подсчете калорий и ежедневных целях по шагам. Но вот что не всегда получает должное внимание: силовые тренировки.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Вам не нужно быть бодибилдером, чтобы извлечь пользу из поднятия тяжестей. В отличие от высокоударопрочного кардио, силовые тренировки могут быть легче для ваших суставов и иметь долгосрочный эффект, который выходит за рамки спортзала.

Они ускоряют ваш метаболизм, наращивают мышечную массу и помогают вашему телу сжигать больше калорий даже после окончания тренировки.

Постоянно ведутся споры о том, что эффективнее для достижения идеального телосложения: кардио или силовые тренировки. По словам персонального тренера из Нью-Йорка Оскара Колона IV, кардио идеально подходит для сжигания большего количества калорий во время тренировки — и это ключ к поддержанию силы сердца — но силовые тренировки по-разному влияют на ваше тело.

"Силовые тренировки имеют двойной эффект, потому что вы сжигаете калории во время тренировки и во время восстановления и восстановления групп мышц, которые вы проработали", — говорит он.

По-прежнему хорошей идеей является включение кардио и силовых тренировок в сбалансированный фитнес-план, чтобы вы могли извлечь все выгоды. То, сколько вы делаете того или другого, также может зависеть от ваших текущих целей.

Если вы готовитесь к своему первому марафону, кардио будет вашим основным направлением, поскольку вы развиваете выносливость, в то время как силовые тренировки будут приоритетными, когда вы пытаетесь стать сильнее или нарастить мышечную массу.

Уточнения

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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