Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Ремонт не нужен: вот как визуально выровнять стены за один вечер
Эти три продукта с кухни перезагрузят твою кожу за 15 минут
Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами
Пока все на пляже: три уникальные трассы для летнего катания на лыжах ждут в Валь д'Изер
Кинокритик Шнейдеров уверен, что качество российских сериалов улучшилось
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Пенсии придут раньше: график выплат обновился
Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим

Прощайте, приседания. Эта 10-минутная тренировка поможет вам укрепить мышцы тазового дна

Спорт

Мышцы тазового дна помогают поддерживать равновесие и хорошую осанку, а также способствуют здоровому мочевому пузырю, кишечнику, половой функции и многому другому.

Степ-аэробика в стиле 80-х
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Степ-аэробика в стиле 80-х

Однако по той или иной причине — будь то из-за недостатка осведомленности, смущения или распространенных заблуждений — укрепление мышц тазового дна часто является задачей, которую упускают из виду. Но то, что вы не можете визуально увидеть эти мышцы, не означает, что их следует игнорировать.

Положительный момент в том, что укрепление мышц тазового дна не должно занимать часы вашего дня. Как показала фитнес-тренер Линдси Бомгрен из Nourish Move Love, все, что вам нужно, — это быстрая 10-минутная глубокая тренировка корпуса, чтобы укрепить эту область вашего тела. И что еще лучше, вам не понадобится ничего, кроме собственного веса и устойчивой поверхности, например, коврика для йоги, чтобы начать.

Работать нужно 40 секунд и 20 секунд отдыхать. Тренер начинает эту тренировку с дыхательной работы, чтобы помочь вам активировать ваш кор.

В положении на коленях Бомгрен призывает вас использовать свое дыхание, чтобы "обернуть" ваши мышцы кора вокруг вас, как "шнурок".

После того, как вы это сделаете, вам будет предоставлен 20-секундный перерыв, прежде чем приступить к первому основному упражнению, которое называется "медвежий кроль".

Далее следует планка на предплечьях, одна из многочисленных вариаций планки. Затем следует удержание в форме буквы С и альтернативные толчки коленями.

Затем следуют боковые толчки в форме буквы С, полный перекат тела, "мертвый жук", удержание полого камня и попеременная тяга коленей, двойная тяга ног и лодочки-роллеры.

Бомгрен включает в себя смесь изометрических упражнений на корпус, таких как планка и "мертвый жук", за которыми следует комбинация динамических изотонических упражнений, включая полный перекат тела и лодочки-роллеры. Первые упражнения являются статическими, тогда как вторые подразумевают движение.

Уточнения

Диафрагма таза (лат. diaphragma pelvis) занимает заднюю часть промежности и имеет вид треугольника, вершина которого обращена к копчику, а углы направлены к седалищным буграм ветви седалищной кости.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Шоу-бизнес
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова Аудио 
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Последние материалы
Эти три продукта с кухни перезагрузят твою кожу за 15 минут
Этот банановый пирог без муки, сахара и молока покорит вас: не верите? Попробуйте сами
Прощайте, приседания. Эта 10-минутная тренировка поможет вам укрепить мышцы тазового дна
Пока все на пляже: три уникальные трассы для летнего катания на лыжах ждут в Валь д'Изер
Кинокритик Шнейдеров уверен, что качество российских сериалов улучшилось
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Пенсии придут раньше: график выплат обновился
Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим
Секрет, который прятали в ладонях: волосы оживают от простого жеста
Душа существует: невероятные случаи, которые изменили мнение хирурга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.