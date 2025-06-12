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Добавка в пищу для похудения без особых усилий: фармацевт рекомендует

1:21
Спорт

Все добавки для похудения должны быть рекомендованы врачами. Например, инозитол является эффективным вариантом для тех, кто хочет контролировать свой вес и стремиться к здоровому физическому состоянию, предотвращая при этом заболевания. 

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

В дополнение к сбалансированной диете, физической активности и адекватному отдыху, добавки являются альтернативой, которая обеспечивает множество преимуществ для вашего организма. Инозитол содержится в некоторых продуктах, таких как фасоль, горох, коричневый рис, пшеничные отруби и орехи. Добавка водорастворима и также называется мио-инозитолом, пишет okdiario.com.

Landys Pharmacy рекомендует добавку для ускорения снижения веса и из-за ее многочисленных положительных эффектов. По данным HSN Store, инозитол, или витамин B8, является питательным веществом, которое играет важную роль в химии тела.

Инозитол — это органическое соединение, которое снижает уровень холестерина ЛПНП, предотвращая отложение жира. В сочетании с холином он может также снижать уровень холестерина в крови.

Важно, что перед употреблением каких-либо добавок, нужно обязательно консультироваться с врачом.

Уточнения

Инозитол (циклогексан-1,2,3,4,5,6-гексол) — шестиатомный спирт циклогексана.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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