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Фигуре это полезно: фрукт, который поможет очистить кишечник естественным образом

2:16
Спорт

В последние годы папайя стала популярна в мире здорового образа жизни из-за своего предполагаемого очищающего эффекта на толстую кишку.

смузи с папайей
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смузи с папайей

Многие люди, находящиеся под влиянием натуральных диет или альтернативных методов лечения, употребляют его натощак в рамках своих процедур детоксикации.

Мы говорим о папайе, которая вызвала любопытство как у тех, кто стремится улучшить здоровье своего кишечника, так и у медицинских работников, которые анализируют, имеют ли эти заявления научную основу. Но что на самом деле стоит за этой славой? Эффективна ли папайя для "очищения" толстой кишки или это просто еще один миф о еде без надежной поддержки?

Папайя приобретает популярность как натуральное средство благодаря высокому содержанию клетчатки, воды и пищеварительных ферментов, таких как папаин.

Некоторые исследования показывают, что эти свойства способствуют облегчению кишечного транзита и уменьшению воспаления. Однако важно прояснить эту идею: в медицине термин "очищение толстой кишки" не имеет четкого технического определения и часто используется в коммерческих, а не в научных контекстах.

Это фрукт, известный своим содержанием растворимых и нерастворимых пищевых волокон, которые необходимы для здоровья толстой кишки. Растворимые волокна образуют гелеобразное вещество, которое помогает смягчить стул, в то время как нерастворимые волокна добавляют объем и облегчают его прохождение через кишечник.

Помимо волокон, папайя содержит папаин, фермент, который помогает расщеплять белки. Этот фермент может облегчить дискомфорт в пищеварительном тракте, такой как вздутие живота или чувство тяжести после обильной пищи.

Папайя может быть хорошим дополнением к сбалансированной диете. Благодаря своему мягкому слабительному и противовоспалительному эффекту она может принести реальную пользу тем, кто страдает от медленного кишечного транзита или воспаления. Однако ее не следует рассматривать как волшебную палочку или как замену медицинского лечения в случаях болезни.

Уточнения

Папа́йя или ды́нное де́рево (лат. Cárica papáya) — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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