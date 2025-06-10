Каких-то 30 минут в неделю: как всего за 8 недель нарастить мышцы и стать сильнее

Хотите стать сильнее и увеличить мышечную массу, но не хотите тратить много времени на тренировки? У нас для вас отличные новости: вам нужно всего 30 минут в неделю, чтобы достичь заметных результатов!
Ученые провели исследование с участием 42 человек (21 мужчина и 21 женщина), которые занимались по специальной программе. Участники выполняли девять упражнений на разные группы мышц. Каждая тренировка занимала всего 30 минут.
Люди были разделены на две группы:
Занятия проходили дважды в неделю на протяжении восьми недель. В конце исследования ученые проанализировали изменения в мышцах участников.
Результаты показали, что у всех, независимо от интенсивности тренировок, мышцы стали сильнее и больше. Мужчины и женщины, которые работали до отказа, добились таких же результатов, как и те, кто тренировался с запасом сил.
Вот список упражнений, которые выполняли участники исследования:
Эти упражнения задействуют сразу несколько групп мышц, что позволяет эффективно тренироваться и экономить время.
Если у вас нет доступа к тренажерному залу, можно использовать гантели и выполнять упражнения дома: отжимания, приседания, выпады и становую тягу.
Почему это важно?
Силовые тренировки не только помогают нарастить мышцы, но и имеют множество других преимуществ:
Даже 20 минут силовых тренировок пару раз в неделю — это уже отличный результат! Начните сегодня и почувствуйте разницу, советуют эксперты портала tomsguide.com.
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