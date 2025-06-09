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Мягкие тренировки: 5 щадящих направлений, которые укрепят ваше тело и здоровье с возрастом

3:45
Спорт

Многие считают, что "мягкие" тренировки менее эффективны, но это заблуждение. Этот тип упражнений приносит значительные преимущества для здоровья, не перегружая суставы. С возрастом плотность костей и подвижность суставов уменьшаются естественным образом, поэтому мягкие движения становятся идеальным выбором. Мы собрали пять лучших "мягких" тренировок для включения в фитнес-программу, чтобы помочь вам поддерживать силу и здоровье с возрастом.

Женщина в бассейне
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в бассейне

Корпоративный инструктор, тренер и менеджер по продукту barre3 Натали Боденхамер объяснила порталу eatthis.com, что мягкие тренировки являются отличной основой для последовательной двигательной практики. Они развивают мышечную выносливость, силу и подвижность суставов. Примерами таких тренировок могут служить силовые упражнения и ходьба. Эти методы позволяют адаптировать темп и вносить индивидуальные изменения, обеспечивая безопасный и устойчивый прогресс.

Ниже Натали перечисляет лучшие щадящие тренировки для поддержания и укрепления тела с возрастом.

  1. Ходьба. Прогулка — это отличный способ улучшить здоровье и настроение. Ходьба способствует развитию подвижности и мышечной выносливости в нижней части тела. Она может выполняться в любом месте: на улице или на беговой дорожке. Ходьба приносит не только физические, но и социальные и эмоциональные преимущества, если заниматься ею с другими людьми.
  2. Тренировка сопротивления. Упражнения с отягощениями, такие как подъем тяжестей, использование эспандеров и тренировки с собственным весом, являются важной частью фитнес-программы, особенно для пожилых людей. Они укрепляют мышцы, кости и суставы, снижая риск падений и улучшая выполнение повседневных задач. Начинать можно с упражнений с собственным весом, постепенно переходя к тренажерам или свободным весам. Такой подход является мягким, безопасным и эффективным.
  3. Укрепление кора. Тренировки мышц кора необходимы для поддержания подвижности, равновесия и функциональности. Занятия с низкой ударной нагрузкой, такие как барре-тренировки, включают изометрические удержания, контролируемые движения с небольшой амплитудой и функциональные упражнения на полную амплитуду. Эти тренировки способствуют развитию мышечной силы и выносливости, улучшая качество движений в повседневной жизни. Важно выбирать тренировки, которые допускают индивидуальные корректировки и модификации.
  4. Плавание. Плавание — это низкоударная тренировка, полезная на любом этапе жизни. Она укрепляет корпус, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск травм и давления на суставы. Плавание также повышает подвижность и оказывает успокаивающее действие, положительно влияя на психическое здоровье.
  5. Езда на велосипеде. Велоспорт — это щадящая тренировка, которая укрепляет нижнюю часть тела и улучшает сердечно-сосудистую систему. Важно правильно подобрать велосипед и посадку, особенно для людей с повышенным риском падений. Стационарный велосипед обеспечивает регулируемое сопротивление и стабильную среду для тренировок. Езда на открытом воздухе не только поддерживает физическое здоровье, но и улучшает эмоциональное состояние, позволяя наслаждаться природой и общаться с другими.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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