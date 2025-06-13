Назван единственный хлеб, который нужно есть: мнение кардиолога

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В отличие от промышленного, хлеб на закваске готовится из простых ингредиентов: муки, воды и соли, медленно ферментированных с использованием натуральных культур полезных дрожжей и бактерий.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрный хлеб

Этот процесс не только улучшает его вкус и текстуру, но и улучшает усвояемость.

Кроме того, поскольку он не содержит добавок или консервантов, это более чистый и аутентичный вариант.

Закваска способствует расщеплению глютена, облегчает усвоение питательных веществ и помогает поддерживать здоровый баланс кишечной микробиоты.

Аурелио Рохас, кардиолог, уверяет, что этот хлеб содержит масла, такие как подсолнечное масло, которые "как мы знаем, вызывают воспаление и которые организм не может вывести".

Они также могут включать добавленные сахара, эмульгаторы и консерванты, которые нарушают здоровье пищеварительной системы и обмена веществ. Для более здорового питания рекомендуется выбирать хлеб ручной работы, желательно цельнозерновой хлеб на закваске, и избегать хлеба с труднопроизносимыми ингредиентами.

Чтение этикеток и выбор продуктов с небольшим количеством натуральных ингредиентов — это хорошее начало для улучшения вашего ежедневного рациона.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

