Получи тело мечты этим летом: привычки, которые помогут похудеть и избавят от целлюлита

3:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотя упражнения важны для общего здоровья, есть много привычек, которые помогут вам достичь лета с идеальным телом, не тратя часы в спортзале. Изменение того, как мы едим, думаем и действуем в нашей повседневной жизни, может существенно повлиять на наше здоровье и благополучие.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Есть много нездоровых заблуждений о потере веса, но чтобы сбросить и сохранить его, вам нужно внести небольшие, достижимые изменения в образ жизни.

Сознательный выбор, например, отказ от покупок продуктов натощак, может предотвратить импульсивный и нездоровый выбор.

Кроме того, небольшие ежедневные действия, такие как достаточный сон или поддержание водного баланса, также влияют на метаболизм и контроль аппетита, тем самым способствуя устойчивому снижению веса.

Также полезно выбирать низкокалорийные, но богатые питательными веществами продукты, такие как фрукты, овощи, бобовые и постные белки.

Соблюдение регулярного времени приема пищи и избегание отвлекающих факторов во время еды способствуют лучшему пищеварению и контролю аппетита. При последовательности и хороших привычках достижение здорового веса становится более естественным и устойчивым процессом с течением времени.

Ешьте медленно и осознанно

Когда мы едим быстро, мозгу требуется некоторое время, чтобы зарегистрировать сытость, что заставляет нас есть больше, чем необходимо. Осознанное питание, тщательное пережевывание и наслаждение каждым кусочком помогают контролировать количество потребляемой пищи.

Не покупайте еду, когда вы голодны

Поход в супермаркет натощак может привести к покупке ультраобработанных, высококалорийных и нездоровых продуктов. Планирование покупок и употребление здоровой пищи перед выходом на улицу — ключ к принятию более правильного решения.

Установите регулярный график приема пищи

Пропуск приемов пищи или прием пищи в неурочное время дестабилизируют обмен веществ и могут привести к перееданию. Прием пищи в определенное время помогает регулировать аппетит и улучшает пищеварение.

Хорошо высыпайтесь

Сон менее 7 часов в сутки может изменить гормоны аппетита, усилить голод и тягу к пище с высоким содержанием сахара и жира. Качественный сон поддерживает обмен веществ и контроль веса.

Избегайте отвлекающих факторов во время еды

Просмотр телевизора, использование телефона или работа во время еды нарушают связь разума и желудка. Прием пищи без отвлекающих факторов позволяет вам лучше осознавать, что вы потребляете, и улучшает пищеварение.

Поддерживайте водный баланс для тела

Жажду иногда путают с голодом. Употребление достаточного количества воды в течение дня помогает регулировать аппетит, улучшает пищеварение и может предотвратить ненужное потребление калорий.

Выбор низкокалорийной пищи

Выбор фруктов, овощей, бобовых, цельного зерна и постных белков позволяет вам чувствовать себя сытым при меньшем количестве калорий. Эти продукты также питают организм и ускоряют обмен веществ.

Избегайте чрезмерного потребления сахара

Сокращение потребления сладких напитков, обработанных закусок, обработанной выпечки и фастфуда помогает сократить пустые калории и стабилизировать уровень глюкозы в крови, что помогает контролировать аппетит.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

