ВОЗ выступила с тревожным предупреждением: забудьте об этих диетах летом 2025 года

4:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Не все диеты, циркулирующие в социальных сетях или продвигаемые в книгах и телевизионных программах, полезны. Они наиболее опасны для потери веса.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Да, они обещают чудесные результаты за короткое время и часто опираются на ограничительные стратегии, которые привлекают внимание тех, кто срочно хочет изменить свое телосложение.

Некоторые из них могут представлять серьезную опасность для здоровья, особенно если они не соответствуют рекомендациям специализированных международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая неоднократно предупреждала об определенных вредных моделях питания.

ВОЗ настаивает на том, что здоровое питание должно основываться на регулярном потреблении фруктов, овощей, бобовых, орехов и цельного зерна, а также на значительном сокращении свободного сахара, насыщенных жиров и ультраобработанных продуктов. Однако многие популярные диеты делают прямо противоположное: они исключают основные группы продуктов, способствуют экстремальным ограничениям и создают пищевой дисбаланс со среднесрочными и долгосрочными последствиями.

Если вы хотите похудеть к лету, то обратитесь к специалисту.

Детокс

Среди диет, которые ВОЗ не рекомендует, есть так называемые детокс-диеты, те, которые включают ультраобработанные продукты, которые якобы "легкие" или "полезные", и те, которые категорически исключают целые категории продуктов без медицинского или научного обоснования.

Однако научные данные очевидны: нет никаких доказательств того, что эти диеты на самом деле способствуют детоксикации организма. Печень, почки, легкие и кожа выполняют эту функцию естественным образом и эффективно. Некоторые люди, которые пьют соки в течение дня, могут похудеть, но существует значительный эффект отскока и вероятность быстрого набора веса.

По данным ВОЗ, здоровое питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Организация не рекомендует придерживаться каких-либо диетических рекомендаций, которые резко ограничивают потребление калорий или полностью исключают группы продуктов, если на то нет медицинских показаний.

В целом, детокс-диеты могут вызывать побочные эффекты, такие как усталость, головные боли, головокружение и даже серьезный дефицит питательных веществ. Кроме того, они способствуют нездоровому отношению к еде, ассоциируя ее с чувством вины и необходимостью постоянного "очищения".

Строгие диеты без медицинской поддержки

Также в списке нерекомендуемых диетических рекомендаций есть диеты, которые полностью исключают группы продуктов, такие как углеводы, молочные продукты или глютен, без медицинских причин.

Исключение этих ингредиентов может показаться эффективным в краткосрочной перспективе для снижения веса, но на самом деле несет в себе риски для питания, особенно если не контролируется специалистами в области здравоохранения.

Более того, эти типы диет способствуют расстройствам пищевого поведения, таким как орторексия, характеризующаяся нездоровой одержимостью питанием "чисто" или "идеально".

Больше науки, меньше причуд

Хотя социальные сети и знаменитости продолжают продвигать определенные чудодейственные диеты, важно помнить, что здоровая диета должна основываться на научных доказательствах, а не на преходящих тенденциях.

ВОЗ и другие международные организации согласны и отмечают, что ключ к хорошему здоровью — умеренность, разнообразие и здравый смысл.

Поэтому отказ от детокс-диет, ультраобработанных продуктов и ограничительных планов без медицинской основы — это не только благоразумная рекомендация, но и способ заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии.

Рекомендуемые диеты

Хотя врач должен говорить нам, что есть в зависимости от формы и состояния нашего тела, существуют определенные диеты, такие как средиземноморская диета, которые признаны и рекомендованы ВОЗ. Основа — свежие натуральные продукты: фрукты, овощи, рыба и немного мяса.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.



