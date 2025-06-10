Тренируйтесь только в это время, чтобы действительно похудеть: диетолог назвала точные часы

В стремлении сбросить жир и улучшить здоровье важно понимать взаимосвязь между нашими привычками в еде, физической активностью и отдыхом.
Сбалансированная микробиота кишечника не только способствует пищеварению, но и играет решающую роль в регулировании настроения, иммунной системы и воспалений.
Эти факторы тесно связаны с общим благополучием и профилактикой метаболических заболеваний, таких как ожирение, и влияют на способность организма терять жир, правильно тренироваться и хорошо отдыхать.
По словам диетолога Ксеви Вердагера, ключ к достижению этих целей заключается не только в том, что мы едим, но и в том, когда мы едим и как мы организуем свой распорядок дня.
Появление кишечных газов является явным показателем здоровья пищеварительной системы и, следовательно, микробиоты кишечника. Когда газ вырабатывается чрезмерно или нехарактерно, это может сигнализировать об изменениях в балансе бактерий, населяющих пищеварительный тракт, что, в свою очередь, может повлиять на будущее здоровье.
Вердагер подчеркивает, что занятия спортом в течение дня, особенно перед завтраком и обедом, помогают снизить уровень глюкозы в крови, способствуя сжиганию жира.
В целом, когда происходят изменения в пищеварительной системе, часто возникают такие симптомы, как усталость, затуманенность сознания, головные боли и мигрени, которые ухудшают качество жизни.
Поэтому соблюдение режима физических упражнений, правильное питание отдых — ключевые шаги к общему благополучию.
Ночные приемы пищи, особенно с высокой гликемической нагрузкой, могут повлиять на качество сна и повысить уровень глюкозы в крови, что затрудняет сжигание жира. Вместо этого рекомендуется есть последний раз не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
Сон необходим для восстановления мышц и гормональной регуляции.
Рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки, придерживаясь постоянного графика — ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день.
Это помогает регулировать циркадные ритмы, эндокринную систему и улучшает работу нервной системы.
Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.
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