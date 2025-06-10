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Будете порхать как бабочка после этой тренировки: упражнение для женщин 40+ для улучшения равновесия

Спорт

Чтобы сохранять равновесие, избегать падений и сохранять силу, есть один тип упражнений, который особенно эффективен для женщин старше 40 лет.

Тренировка с тренером в тренажерном зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка с тренером в тренажерном зале

Упражнение, которое имеет значение с этого возраста, — это гимнастика. Она основана на работе с собственным весом, без тренажеров или гантелей. Простые (но хорошо выполняемые) движения, которые активируют глубокие мышцы, стабилизируют тело и улучшают осанку.

Все, что вам нужно, — это коврик, немного свободного пространства и, прежде всего, последовательность. Вы можете заниматься дома или в парке. Самое главное — разогреться перед началом, хорошо растянуться и отрегулировать интенсивность в соответствии со своим уровнем.

Для начала просто выполняйте приседания, планки и подъемы ног. Постепенно вы можете увеличивать сложность, включая такие вариации, как отжимания с поддержкой, отжимания или упражнения на равновесие на одной ноге.

Хорошая программа может занимать от 30 до 45 минут, два или три раза в неделю. Важно повторять ее регулярно, так как недостаточно делать ее только один раз в месяц.

В гимнастике есть то, чего нет в других тренировках: она одновременно тренирует тело и разум.

Она укрепляет ваши мышцы, не нагружая суставы. Движения гимнастики естественны, неагрессивны и активируют целые мышечные цепи, а не только отдельные группы.

Она улучшает равновесие и координацию с первого месяца. Она работает над стабилизирующими мышцами, которые не используются в обычных упражнениях. Со временем передвигаться по дому, подниматься по лестнице или даже танцевать становится легче.

Она помогает поддерживать плотность костей. Это важно после менопаузы, когда риск остеопороза резко возрастает.

Она исправляет осанку и укрепляет корпус. Живот и спина обретают тонус, что приводит к меньшему дискомфорту, меньшему напряжению и большему количеству энергии в вашей повседневной жизни.

Женщины, которые включают этот тип упражнений, не только предотвращают травмы, но и повышают уверенность в своем теле. И всего за пару сеансов в неделю вы уже можете заметить разницу.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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