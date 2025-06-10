Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет

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1:53
Спорт

Кардиотренировки в кресле — практичный, безопасный и эффективный вариант для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы. Этот тип активности подходит для разных групп людей: людей с физическими ограничениями; людей, восстанавливающихся после спортивных травм или несчастных случаев; и людей старше 50 лет.

Седые волосы
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Седые волосы

Кардиотренировки в кресле также идеально подходят для тех, кто проводит много времени сидя на работе и хочет включить движение в свою повседневную жизнь, не посещая спортзал.

Кардиотренировки в кресле сочетают в себе динамические движения, которые повышают частоту сердечных сокращений и обеспечивают большую устойчивость благодаря сиденью. Хотя существуют различные упражнения с несколькими движениями, одним из самых эффективных является ходьба сидя, которая состоит из постоянного движения, имитирующего ходьбу, но с поддержкой тела.

"Упражнения активируют большие группы мышц, такие как четырехглавые мышцы, ягодицы и основные мышцы, одновременно улучшая кровообращение и способствуя клеточной оксигенации", — согласно Европейскому обществу кардиологов.

Умеренные физические упражнения могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, если практиковать их постоянно. Это кардиоупражнение доступно, универсально и адаптируемо для разных групп населения. Поэтому оно является мощным средством для укрепления здоровья и благополучия организма. Кроме того, его можно выполнять просто и быстро, поскольку для него не требуется специализированное оборудование или большое пространство.

Такие тренировки позволяют людям всех возрастов и уровней физической подготовки выполнять аэробные упражнения без риска падений или травм.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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