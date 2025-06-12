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Вместо скучной ходьбы: упражнения для людей старше 50 лет с болью в колене

1:44
Спорт

В возрасте 50 лет колени часто начинают болеть сильнее обычного. Долгая прогулка или пробежка уже не те. А подъем по лестнице… тем более.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Но это не значит, что вам нужно лежать на диване, ожидая, пока ваши мышцы атрофируются. Совсем наоборот. Упражнения необходимы, но не просто любые упражнения; они должны быть такими, которые уважают ваше пространство и вес тела.

Лучшее упражнение — эллиптический тренажер. Это тренажер, который всегда есть в каждом спортзале. Независимо от того, большой он или маленький, это классика, которая всегда присутствует.

Дело в том, что, хотя некоторые считают его мягким и нетребовательным, на самом деле он предлагает очень полную тренировку. Он защищает суставы, потому что нет удара. Нет резкого удара, который возникает при беге или неправильном выполнении приседаний. На эллиптическом тренажере ваши ноги никогда не покидают педаль; движение непрерывное и плавное.

Помимо предотвращения травм, он укрепляет, так как мышцы, окружающие колено (квадрицепсы, икры, подколенные сухожилия), активируются с каждым шагом. Это стабилизирует сустав и снижает риск будущих травм. Эллиптический тренажер улучшает подвижность, что становится все более необходимым с каждым годом.

Любой может запрыгнуть, отрегулировать интенсивность и начать двигаться. Сначала 10 или 15 минут, затем немного дольше. Вы можете заметить прогресс, не страдая при этом коленями.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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