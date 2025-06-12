Вы делаете это неправильно: упражнение на пресс, которое действительно работает

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Упражнения на пресс являются неотъемлемой частью программы тренировок, поскольку они укрепляют корпус тела, улучшают осанку и обеспечивают устойчивость.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж

Сильный корпус способствует лучшему равновесию, снижает риск травм и облегчает повседневные движения.

Существуют различные типы упражнений на пресс, которые можно адаптировать для всех уровней.

Хигеа Рехапп на своем канале YouTube утверждает, что одним из самых эффективных является упражнение с подъемом ног. Эта тренировка интенсивно воздействует на нижнюю часть живота.

Другие рекомендуемые упражнения включают скручивания, велосипедные скручивания и планки.

Важно поддерживать ровное дыхание, избегать перенапряжения шеи и выполнять каждое движение контролируемым образом.

Рекомендуется сочетать упражнения на пресс со сбалансированной диетой и кардионагрузками для достижения наилучших результатов.

Кроме того, достаточный отдых и хорошее питье являются ключом к достижению безопасного и устойчивого прогресса.

Топ-3 упражнения на пресс

Пресс с поднятыми вместе ногами

Лягте на спину, вытянув руки и ноги вдоль тела. Поднимите ноги, держа их вместе, не сгибая их. Задержитесь на несколько секунд в верхней точке и медленно вернитесь в исходное положение, не позволяя ногам касаться пола.

Это упражнение особенно прорабатывает нижнюю часть живота. Вы наверняка заметите натяжение в области живота.

Интенсивное скручивание живота со слайдерами

Используйте слайдеры (скользящие диски или тряпки на гладких поверхностях), подложенные под ноги. В положении высокой планки медленно сдвиньте колени к груди, а затем снова выпрямите их.

Нати Арсила, тренер по наращиванию мышечной массы, объясняет, что нет необходимости в скорости; важно поддерживать хорошую технику.

Традиционное скручивание живота

Лягте на спину, согните колени и положите руки за голову. Поднимите туловище, напрягая мышцы живота, и медленно опускайтесь.

Это одно из самых классических упражнений для проработки верхней части живота.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



