Вы делаете это неправильно: упражнение на пресс, которое действительно работает

Упражнения на пресс являются неотъемлемой частью программы тренировок, поскольку они укрепляют корпус тела, улучшают осанку и обеспечивают устойчивость.
Сильный корпус способствует лучшему равновесию, снижает риск травм и облегчает повседневные движения.
Существуют различные типы упражнений на пресс, которые можно адаптировать для всех уровней.
Хигеа Рехапп на своем канале YouTube утверждает, что одним из самых эффективных является упражнение с подъемом ног. Эта тренировка интенсивно воздействует на нижнюю часть живота.
Другие рекомендуемые упражнения включают скручивания, велосипедные скручивания и планки.
Важно поддерживать ровное дыхание, избегать перенапряжения шеи и выполнять каждое движение контролируемым образом.
Рекомендуется сочетать упражнения на пресс со сбалансированной диетой и кардионагрузками для достижения наилучших результатов.
Кроме того, достаточный отдых и хорошее питье являются ключом к достижению безопасного и устойчивого прогресса.
Топ-3 упражнения на пресс
Лягте на спину, вытянув руки и ноги вдоль тела. Поднимите ноги, держа их вместе, не сгибая их. Задержитесь на несколько секунд в верхней точке и медленно вернитесь в исходное положение, не позволяя ногам касаться пола.
Это упражнение особенно прорабатывает нижнюю часть живота. Вы наверняка заметите натяжение в области живота.
Используйте слайдеры (скользящие диски или тряпки на гладких поверхностях), подложенные под ноги. В положении высокой планки медленно сдвиньте колени к груди, а затем снова выпрямите их.
Нати Арсила, тренер по наращиванию мышечной массы, объясняет, что нет необходимости в скорости; важно поддерживать хорошую технику.
Лягте на спину, согните колени и положите руки за голову. Поднимите туловище, напрягая мышцы живота, и медленно опускайтесь.
Это одно из самых классических упражнений для проработки верхней части живота.
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