Спортсмены в шоке: как ледяные погружения уменьшают уровень белка

2:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Элитные спортсмены любят ледяные ванны или "холодные погружения". После того, как вы вспотели на корте или на поле, вы погружаетесь в ванну с ледяной водой, чтобы избежать мышечных спазмов. Полезно ли это на самом деле?

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ванная комната

Исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports and & Exercise, немного остужает предполагаемые преимущества этой практики. И, что забавно, она, похоже, производит совершенно противоположные эффекты, которые вы хотели бы получить, будучи человеком, пытающимся нарастить мышечную массу.

"Похоже, это не очень хорошая идея" — замачиваться в ледяной воде после поднятия тяжестей, — сказал Washington Post ведущий автор Милан Бетц, исследователь из Маастрихтского университета в Нидерландах.

Самый большой плюс, который показали исследования на данный момент, заключается в том, что ледяное погружение может помочь при болезненности мышц, уменьшая воспаление после тренировки и вымывая лактаты.

В рамках исследования учёные попросили несколько здоровых молодых мужчин выполнить тренировку ног, а когда они закончили, немедленно окунуть одну ногу в ведро с теплой водой (80 градусов по Фаренгейту), а другую ногу — в ведро с ледяной водой (30 градусов) на 20 минут.

В заключение всем им дали протеиновый коктейль, что позволило исследователям увидеть, куда белок перемещается в кровотоке добровольцев.

Большая часть этого белка, по-видимому, может пропадать зря. Ультразвуковое исследование показало, что кровоток в холодных ногах значительно снизился по сравнению с теплой ногой — и оставался таким в течение нескольких часов. В результате этого сужения большая часть белка не достигала напряженных мышц ног. Меньше белка, конечно, означает меньший прирост.

Ученый заявил, что его результаты "предоставляют подтверждающие доказательства" того, что снижение потребления белка является причиной этих негативных эффектов.

Тем не менее, ледяные ванны еще не закончились. Это было небольшое исследование, и оно было сосредоточено только на одном конкретном подходе. Участники ныряли сразу после тренировки — но большинство советов рекомендуют подождать несколько часов. Время погружения также может быть важным фактором. Могут быть психологические преимущества, и если ваш личный опыт подсказывает, что это так, нет причин менять свое мнение.

Тем не менее, ученый Бетц рекомендует, если вы нацелены на рост, вам следует отказаться от погружения в холодную воду сразу после тренировки.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

