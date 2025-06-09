Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, какую роль получил в кино Михаил Ефремов
Праздник свободы или строгие рамки? Узнайте, какая дача в Германии на самом деле
Радужная революция застряла: Чебан объявил войну либеральным ценностям
Как правильно выбрать кофе: советы от бариста
77 тысяч рублей в месяц: на что больше всего уходят деньги жителей Удмуртии
Кастрюля из ада: 7 способов отмыть посуду, которую вы уже мысленно выбросили
Один глоток — и жару как рукой сняло: пошаговый рецепт домашнего морса из чёрной смородины
Собака с режимом слежки: идёт за вами, куда бы вы ни пошли
Купил Haval, поехал в сервис — просто потому что коробка так захотела

Забудьте про штанги и гири: нарастить мышцы можно с помощью этого простого упражнения

3:03
Спорт

Отжимание — это универсальное упражнение для верхней части тела без экипировки, и, возможно, одно из лучших упражнений для всего тела, которое вы можете делать, и точка.

Мужчина делает планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина делает планку

В конце концов, оно не требует никакого оборудования, поэтому его можно выполнять где угодно. Отжимание нагружает вашу грудь, плечи, трицепсы и (если вы делаете это правильно) корпус и ягодицы, что делает его мощным упражнением для всего тела. И это отличный показатель мышечной выносливости и абсолютной силы (насколько вы сильны для своего размера тела), поэтому оно является ключевым элементом почти всех стандартизированных тестов на фитнес.

Вам нужно будет сосредоточиться на одном конкретном факторе больше, чем на установленном количестве повторений, чтобы добиться желаемого реального прироста мышечной массы.

Как только вы сможете выполнить три подхода по 25-30 повторений с хорошей техникой (подробнее об этом чуть позже), вы можете подумать о том, чтобы надеть жилет или попросить партнера положить вам на спину блин, вместо того чтобы увеличивать количество повторений.

"Когда я вижу, как кто-то делает 40, 50, 60 повторений отжиманий, это не потому, что он опытный или наращивает массу мышц", — говорит тренер Сэмюэл. "Это потому, что они удешевляют часть повторений и не получают максимального стимула для наращивания мышечной массы".

Количество повторений отжиманий, которые вы делаете, не будет эффективным для наращивания мышечной массы, если ваша техника неаккуратна.

Сэмюэль показал правильный способ делать повторения отжиманий для максимальной отдачи.

  1. Начните с положения высокой планки, ладони должны быть на полу, сложенные прямо под плечами.
  2. Напрягите плечи, ягодицы и корпус, чтобы создать напряжение во всем теле.
  3. Ваш позвоночник должен образовывать прямую линию, глаза должны быть направлены на пол, чтобы поддерживать нейтральное положение позвоночника.
  4. Согните локти, чтобы опуститься на пол, остановившись так, чтобы грудь оказалась чуть выше земли. Ваши локти должны находиться под углом 45 градусов относительно туловища.
  5. Оттолкнитесь от пола, поднявшись в верхнее положение с полностью выпрямленными локтями.

Выполнение нескольких подходов по 25 и более отжиманий — разумная цель для большинства опытных спортсменов, но что делать, если вы все еще относительно новичок в тренажерном зале или не тренировали отжимания специально, это может оказаться сложной задачей.

Если это про вас, не волнуйтесь. Рост мышц происходит за счет постепенного увеличения нагрузки на мышцы, поэтому даже если вы не можете сделать 25 и более отжиманий, вы все равно можете добиться заметных результатов, выполняя несколько подходов по столько раз, сколько сможете с хорошей техникой.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Последние материалы
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией?
Купил Haval, поехал в сервис — просто потому что коробка так захотела
Электромобили vs. бензиновые: что выгоднее в 2025 году?
Коронавирус-2.0: угроза "новой пандемии" оказалась фантомом из научной статьи
Земля становится твёрже бетона, а деревья чахнут: кто виноват — вы не догадаетесь сразу
Молекула из лаборатории помогает заглянуть в атмосферу газовых гигантов
Сколько нужно ходить, чтобы сбросить 1 кг: лайфхак по ходьбе для похудения
Маленькая модница: Лиза Арзамасова показала очаровательную дочку от Авербуха
Работа проводником в СССР: чай в подстаканниках, график по минутам и багаж предъявите!
Лишь 17% детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.