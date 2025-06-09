Сколько нужно ходить, чтобы сбросить 1 кг: лайфхак по ходьбе для похудения

Ходьба — это одно из самых простых и эффективных физических упражнений для похудения здоровым и устойчивым способом. Но сколько нужно ходить, чтобы сбросить 1 кг жира?
Почти 500 грамм жира в организме равны примерно 7000 ккал (килокалориям). Это поможет вам "сделать расчеты", когда вам нужно будет составить план дефицита калорий. Хотя во многих статьях говорится о 7700 ккал, эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуального состава тела.
Для простоты давайте рассмотрим среднее значение в 7000 ккал, которое нужно сжечь, чтобы сбросить 500 грамм.
Расход калорий зависит от разных факторов, в том числе:
Сколько ходить, чтобы похудеть на 1 кг
В среднем человек весом 70 кг сжигает около 250-300 ккал, идя в течение часа в умеренном темпе (5 км/ч) (2). Это значит, что для похудения на 1 кг вам нужно:
План тренировок для ходьбы и похудения
Итак, найдя ответ на вопрос "сколько ходить, чтобы похудеть на 1 кг", вы поймете, что вам нужно распределить активность на несколько дней.
Вот пример недельного плана прогулок для похудения:
В таком темпе вы можете терять по 1 кг каждые 3 недели или около того, если учитывать только ходьбу, не меняя свой рацион.
Сочетание диеты и ходьбы
Быстрее дефицит калорий достигается за счет сочетания физической активности со сбалансированной низкокалорийной диетой.
Уменьшая потребление на 300 ккал в день и продолжая ходить, вы можете достичь дефицита в 7000 ккал менее чем за две недели.
Вот пример полной программы, включающей диету и ходьбу:
Недельный итог: 3600 ккал
Предполагаемое время для потери 1 кг: около 2 недель.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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