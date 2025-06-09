Японцы опять придумали хит: фитнес для тех, кто не выносит фитнес

Новая фитнес-методика из Японии захватывает внимание по всему миру. Простая, но неожиданно эффективная японская ходьба обещает жиросжигающий эффект всего за полчаса — и без каких-либо сложных приспособлений. Что это за тренд и почему его сравнивают с мягким вариантом HIIT? Разбираемся.
Методику разработали профессор Хироши Носе и доцент Сидзуэ Масуки из японского Университета Синсю. Всё просто:
Цикл чередуется в течение 30 минут, не менее четырёх раз в неделю. И всё - никакие 10 000 шагов не нужны.
В отличие от обычной прогулки, японская ходьба работает как щадящий интервальный тренинг. Она активизирует жиросжигание, тренирует сердце и сосуды, и при этом остаётся доступной даже тем, кто не готов к высоким нагрузкам.
В исследовании 2007 года метод показал лучшие результаты, чем обычные 8000 шагов:
Даже если вы не выберете именно японскую ходьбу, главное — двигаться регулярно и с переменной нагрузкой. В любой форме. Чем выше интенсивность и регулярность, тем выше шансы на здоровое тело и активную старость.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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