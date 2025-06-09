Японцы опять придумали хит: фитнес для тех, кто не выносит фитнес

Новая фитнес-методика из Японии захватывает внимание по всему миру. Простая, но неожиданно эффективная японская ходьба обещает жиросжигающий эффект всего за полчаса — и без каких-либо сложных приспособлений. Что это за тренд и почему его сравнивают с мягким вариантом HIIT? Разбираемся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Японка на фитнес-прогулке

Суть метода — интервалы, а не шаги

Методику разработали профессор Хироши Носе и доцент Сидзуэ Масуки из японского Университета Синсю. Всё просто:

3 минуты энергичной ходьбы: до лёгкой одышки, но без полной потери речи

до лёгкой одышки, но без полной потери речи 3 минуты расслабленного шага: чтобы восстановить дыхание

Цикл чередуется в течение 30 минут, не менее четырёх раз в неделю. И всё - никакие 10 000 шагов не нужны.

Почему это работает

В отличие от обычной прогулки, японская ходьба работает как щадящий интервальный тренинг. Она активизирует жиросжигание, тренирует сердце и сосуды, и при этом остаётся доступной даже тем, кто не готов к высоким нагрузкам.

В исследовании 2007 года метод показал лучшие результаты, чем обычные 8000 шагов:

Большее снижение веса.

Снижение давления.

Улучшение силы и физической формы.

Преимущества и ограничения

Плюсы

Не нужен зал или инвентарь — достаточно секундомера.

Подходит для занятых — 30 минут, и всё.

Повышает выносливость и стабилизирует давление.

Минусы

Подходит не всем: 22% участников не выдержали ритма.

Пока нет подтверждений связи метода с долголетием, в отличие от привычной шаговой нормы.

Кому подходит японская ходьба

Тем, кто не любит бег, но хочет сбрасывать вес.

Тем, кто не переносит жёсткие HIIT-тренировки.

Людям старшего возраста, нуждающимся в мягком, но эффективном режиме.

Что говорит наука

Даже если вы не выберете именно японскую ходьбу, главное — двигаться регулярно и с переменной нагрузкой. В любой форме. Чем выше интенсивность и регулярность, тем выше шансы на здоровое тело и активную старость.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

