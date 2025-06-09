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Тренировки до отказа: что произойдёт с мышцами, если дожать до последнего

2:33
Спорт

Вы когда-нибудь не могли закончить подход, даже если очень старались? Это не просто усталость — это мышечный отказ. Состояние, при котором мышца не может выполнить движение с нужной техникой и весом. Такая техника часто используется в спорте, чтобы заставить мышцы расти — но подходит она далеко не всем.

Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Почему мышцы "сдаются"

Во время интенсивной работы накапливаются продукты анаэробного метаболизма. Нейроны, посылающие сигналы к мышцам, теряют возбудимость — и мышцы уже не сокращаются так, как нужно. В результате наступает отказ: спортсмен либо не может поднять вес, либо делает это с нарушением техники.

Пример: человек поднимает гантели на бицепс, но устав настолько, что подключает спину, корпус раскачивается — это и есть мышечный отказ.

Кому и когда стоит практиковать отказ

  • Новичкам — не стоит. Их мышцы получают стимул к росту задолго до отказа. А попытка "дожать" только увеличит риск травмы.
  • Опытным спортсменам — да. У них отказ активирует максимальное число мышечных волокон, особенно при небольшой нагрузке (30-50% от максимума).
  • Тем, кто тренируется дома — тоже вариант: отказ позволит компенсировать лёгкие веса.
  • Тем, кто занимается 1-2 раза в неделю — метод может быть полезен. Восстановление займёт 24-48 часов, и только в этот период мышцы растут.

Когда лучше отказаться от отказа

  • При выполнении многосуставных движений (присед, становая тяга, жим) и взрывных упражнений (рывки, толчки).
  • В восстановительные дни — отказ приведёт к переутомлению нервной системы.
  • Пожилым людям — из-за длительного восстановления риск больше, чем польза.

Как использовать метод безопасно

  • Не делайте более двух отказов подряд.
  • Используйте метод только в 20% подходов за тренировку.
  • Подбирайте упражнения: отказ допустим в односуставных движениях — подъём на носки, разгибания и сгибания ног и рук.
  • Помните: важна не сила воли, а правильная техника. Если она нарушается — пора остановиться.

Если вы не можете опустить штангу на грудь без помощи — это негативный отказ, и он опасен даже для профи. Безопасный уровень — когда вы ещё можете сделать половину движения.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — "сила, мощь" + lifting - "поднятие"), или силовое троеборье - это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления предельно тяжёлого для спортсмена веса.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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