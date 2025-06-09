Тренировки до отказа: что произойдёт с мышцами, если дожать до последнего

Вы когда-нибудь не могли закончить подход, даже если очень старались? Это не просто усталость — это мышечный отказ. Состояние, при котором мышца не может выполнить движение с нужной техникой и весом. Такая техника часто используется в спорте, чтобы заставить мышцы расти — но подходит она далеко не всем.
Во время интенсивной работы накапливаются продукты анаэробного метаболизма. Нейроны, посылающие сигналы к мышцам, теряют возбудимость — и мышцы уже не сокращаются так, как нужно. В результате наступает отказ: спортсмен либо не может поднять вес, либо делает это с нарушением техники.
Пример: человек поднимает гантели на бицепс, но устав настолько, что подключает спину, корпус раскачивается — это и есть мышечный отказ.
Если вы не можете опустить штангу на грудь без помощи — это негативный отказ, и он опасен даже для профи. Безопасный уровень — когда вы ещё можете сделать половину движения.
Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).
Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — "сила, мощь" + lifting - "поднятие"), или силовое троеборье - это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления предельно тяжёлого для спортсмена веса.
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