Сжигаем жир, но не теряем мышцы — простой способ изменить тело

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Есть способ, проверенный не только бодибилдерами, но и теми, кто просто хочет избавиться от жира и не потерять мышцы — сушка тела. Только не стоит думать, что это просто очередная диета. Это гораздо глубже и серьёзнее.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Что такое сушка и зачем она нужна

Сушка тела — это программа, цель которой снизить количество жировой ткани без потери мышечной массы. Часто её применяют за 2-3 месяца до важного события или перехода к активным тренировкам. Программа включает строгий рацион, физические нагрузки и контроль над состоянием тела.

Важно: сушка не подходит людям с нарушениями работы ЖКТ, гормональными сбоями и другими хроническими патологиями.

С чего начать сушку

Чтобы процесс пошёл без вреда для здоровья, придерживайтесь следующих этапов:

Подсчёт калорий

Используйте калькуляторы, чтобы определить индивидуальную норму калорий. Без этого вы можете навредить организму.

Используйте калькуляторы, чтобы определить индивидуальную норму калорий. Без этого вы можете навредить организму. Коррекция питанияПостепенно сокращайте углеводы и жиры, при этом увеличивая долю белка. Рацион должен быть дробным, 4-6 приёмов пищи в день. До 70% еды следует съедать до 18-19 часов.

Запрет на "быстрые" углеводы

Забудьте о хлебе, картошке, рисе, макаронах, соках, газировке и сладостях. Полезны: куриная грудка, лосось, шпинат, яйца, брокколи.

Забудьте о хлебе, картошке, рисе, макаронах, соках, газировке и сладостях. Полезны: куриная грудка, лосось, шпинат, яйца, брокколи. Режим тренировок

Идеальный график: 6 занятий в неделю — 2 силовых, 4 кардио. Если нет опыта, начните с кардио дома: бег, ходьба, скакалка. Позже добавьте гантели, тренажёры и комплекс на все группы мышц.

Как контролировать результат

Взвешивайтесь регулярно.

Ведите записи изменений.

После сушки верните в рацион углеводы, но без резких скачков. Это поможет сохранить достигнутый результат.

Мнение специалиста

"Если ограничить углеводы, усилить белковую составляющую и добавить физнагрузку — всё пройдёт безопасно", — говорит кандидат медицинских наук Наталья Поленова. "Важно помнить, что сушку нельзя проводить во время беременности и кормления грудью. Что касается БАДов — они допустимы, если восполняют нехватку белка и помогают восстановлению организма", — дополнила она.

Сушка тела — это не просто модная диета, а продуманный комплекс питания и тренировок, направленный на снижение жира при сохранении мышечной массы. Она требует дисциплины, грамотного подхода и обязательного учета индивидуальных особенностей организма. При правильной организации сушка может стать мощным инструментом на пути к подтянутому и здоровому телу.

Уточнения

Патоло́гия (от греч. πάθος "страдание, боль, болезнь" + λογος "слово; понятие; учение") — раздел медицинской науки, изучающий болезненные процессы и состояния в живом организме.



Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

