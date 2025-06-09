Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не ждите, пока плоды созреют сами: 7 эффективных способов ускорить процесс
Чужеземная черепаха захватывает водоемы России: что это значит для местной флоры и фауны
Какой напольный материал лучше выдержит сезонные перепады в дачном доме
Укол с эффектом памяти: новая РНК-вакцина даёт долгую защиту
Эти напитки звучат безобидно, но они крадут ваш сон: что исключить из вечернего рациона
Химия счастья запускается неожиданным способом — и это не спорт и не хобби
Ставка упала, а мечты остались в салоне: автокредит всё ещё роскошь
Тихие убийцы в рационе: еда, которая притворяется безопасной, но разрушает изнутри
Жигули, любовь и очередь: как первая машина становилась семейным трофеем

Сжигаем жир, но не теряем мышцы — простой способ изменить тело

2:57
Спорт

Есть способ, проверенный не только бодибилдерами, но и теми, кто просто хочет избавиться от жира и не потерять мышцы — сушка тела. Только не стоит думать, что это просто очередная диета. Это гораздо глубже и серьёзнее.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Что такое сушка и зачем она нужна

Сушка тела — это программа, цель которой снизить количество жировой ткани без потери мышечной массы. Часто её применяют за 2-3 месяца до важного события или перехода к активным тренировкам. Программа включает строгий рацион, физические нагрузки и контроль над состоянием тела.

Важно: сушка не подходит людям с нарушениями работы ЖКТ, гормональными сбоями и другими хроническими патологиями.

С чего начать сушку

Чтобы процесс пошёл без вреда для здоровья, придерживайтесь следующих этапов:

  • Подсчёт калорий
    Используйте калькуляторы, чтобы определить индивидуальную норму калорий. Без этого вы можете навредить организму.
  • Коррекция питанияПостепенно сокращайте углеводы и жиры, при этом увеличивая долю белка. Рацион должен быть дробным, 4-6 приёмов пищи в день. До 70% еды следует съедать до 18-19 часов.
  • Запрет на "быстрые" углеводы
    Забудьте о хлебе, картошке, рисе, макаронах, соках, газировке и сладостях. Полезны: куриная грудка, лосось, шпинат, яйца, брокколи.
  • Режим тренировок
    Идеальный график: 6 занятий в неделю — 2 силовых, 4 кардио. Если нет опыта, начните с кардио дома: бег, ходьба, скакалка. Позже добавьте гантели, тренажёры и комплекс на все группы мышц.

Как контролировать результат

  • Взвешивайтесь регулярно.
  • Ведите записи изменений.
  • После сушки верните в рацион углеводы, но без резких скачков. Это поможет сохранить достигнутый результат.

Мнение специалиста

"Если ограничить углеводы, усилить белковую составляющую и добавить физнагрузку — всё пройдёт безопасно", — говорит кандидат медицинских наук Наталья Поленова.

"Важно помнить, что сушку нельзя проводить во время беременности и кормления грудью. Что касается БАДов — они допустимы, если восполняют нехватку белка и помогают восстановлению организма", — дополнила она.

Сушка тела — это не просто модная диета, а продуманный комплекс питания и тренировок, направленный на снижение жира при сохранении мышечной массы. Она требует дисциплины, грамотного подхода и обязательного учета индивидуальных особенностей организма. При правильной организации сушка может стать мощным инструментом на пути к подтянутому и здоровому телу.

Уточнения

Патоло́гия (от греч. πάθος "страдание, боль, болезнь" + λογος "слово; понятие; учение") — раздел медицинской науки, изучающий болезненные процессы и состояния в живом организме.

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку
Садоводство, цветоводство
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку Аудио 
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Этнос сатанизма. Государство, которое не хоронит своих — теряет право на мораль Дмитрий Плотников
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Последние материалы
Какой напольный материал лучше выдержит сезонные перепады в дачном доме
Укол с эффектом памяти: новая РНК-вакцина даёт долгую защиту
Эти напитки звучат безобидно, но они крадут ваш сон: что исключить из вечернего рациона
Химия счастья запускается неожиданным способом — и это не спорт и не хобби
Ставка упала, а мечты остались в салоне: автокредит всё ещё роскошь
Тихие убийцы в рационе: еда, которая притворяется безопасной, но разрушает изнутри
Жигули, любовь и очередь: как первая машина становилась семейным трофеем
У Америки нет тормозов: Дмитриев сравнил долги России и США — цифры шокируют
Сжигаем жир, но не теряем мышцы — простой способ изменить тело
Эти продукты разрушают твой сон — и ты ешь их прямо перед сном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.