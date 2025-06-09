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Тройной удар по организму: как алкогольные забеги разрушают здоровье

1:23
Спорт

Известный фитнес-тренер Эдуард Каневский резко раскритиковал набирающие популярность алкогольные забеги, такие как "Пивная миля".

Забег.РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Гражданка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Забег.РФ

В интервью "Москва 24" специалист назвал подобные мероприятия "губительным для здоровья бизнес-проектом", лишенным какой-либо спортивной составляющей.

Суть "Пивной мили" заключается в преодолении четырех кругов (1609 метров) с обязательным употреблением банки пива на каждом отрезке дистанции. Каневский подчеркивает, что единственное сходство с настоящим спортом — формальная атрибутика в виде экипировки и стартовых номеров.

Основные риски для здоровья

  • Токсическое воздействие — этиловый спирт является ядом для организма
  • Комбинированная нагрузка — одновременное воздействие алкоголя, большого объема жидкости и физической активности
  • Опасность для сердечно-сосудистой системы — высокий риск развития острых состояний
  • Нарушение работы ЖКТ — частая рвота участников

"Это тройной удар по организму, — поясняет эксперт. — Особенно опасны такие эксперименты для людей с проблемами сердца и сосудов".

Каневский призывает относиться к подобным "развлечениям" с крайней осторожностью, напоминая, что спорт и алкоголь — несовместимые понятия. 

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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