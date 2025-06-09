Тройной удар по организму: как алкогольные забеги разрушают здоровье

Известный фитнес-тренер Эдуард Каневский резко раскритиковал набирающие популярность алкогольные забеги, такие как "Пивная миля".
В интервью "Москва 24" специалист назвал подобные мероприятия "губительным для здоровья бизнес-проектом", лишенным какой-либо спортивной составляющей.
Суть "Пивной мили" заключается в преодолении четырех кругов (1609 метров) с обязательным употреблением банки пива на каждом отрезке дистанции. Каневский подчеркивает, что единственное сходство с настоящим спортом — формальная атрибутика в виде экипировки и стартовых номеров.
"Это тройной удар по организму, — поясняет эксперт. — Особенно опасны такие эксперименты для людей с проблемами сердца и сосудов".
Каневский призывает относиться к подобным "развлечениям" с крайней осторожностью, напоминая, что спорт и алкоголь — несовместимые понятия.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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