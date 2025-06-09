Минус 10 лет за месяц: какие упражнения перезапускают тело после сорока

После 40 лет тело действительно меняется, но это не значит, что путь к подтянутой фигуре закрыт.
Фитнес-тренер Майк Бол, чьи советы приводит Men Today, уверен: с возрастом важно не сокращать нагрузку, а тренироваться умнее. Он назвал восемь мышечных зон, которые следует держать в фокусе, если вы хотите выглядеть мощно и молодо.
Подъёмы гантелей помогут прокачать бицепсы, а отжимания на брусьях — подтянут трицепсы и уберут дряблость рук. Жим гантелей над головой укрепит плечи и улучшит осанку, а гребной тренажёр сделает верхнюю часть спины сильной и рельефной. Подтягивания вернут тонус нижней части спины и кора.
Для пресса достаточно регулярно делать подъёмы корпуса, а жим ногами активирует мышцы ягодиц. Чтобы поддержать ноги и колени, эксперт советует выполнять разгибания ног на тренажёре.
По словам Бола, именно регулярная проработка этих зон позволяет сохранять стройность, силу и уверенность в теле в любом возрасте.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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