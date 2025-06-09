Бег по асфальту или грунту: что безопаснее и полезнее?

Фитнес-эксперт Павел Шалин предостерегает любителей бега: привычные асфальтовые дорожки могут серьезно навредить здоровью. Хотя такой бег кажется удобным и доступным, жесткая поверхность совершенно не поглощает ударную нагрузку.
Каждый шаг по асфальту создает мощную ударную волну, которая передается через стопу на коленные и тазобедренные суставы. Со временем это приводит к микротравмам хрящевой ткани, растяжениям связок и может спровоцировать развитие хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Он рекомендуют два оптимальных варианта для безопасных пробежек. Первый — специальные синтетические покрытия беговых стадионов, которые обладают отличными амортизирующими свойствами.
Второй вариант — ровные грунтовые дорожки в парках и лесопарковых зонах. Естественное покрытие обеспечивает достаточное смягчение ударов, но важно выбирать маршруты без резких перепадов высот, ям и кочек, которые могут привести к травмам голеностопа, пишет "Газета.Ru".
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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