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Бег по асфальту или грунту: что безопаснее и полезнее?

1:09
Спорт

Фитнес-эксперт Павел Шалин предостерегает любителей бега: привычные асфальтовые дорожки могут серьезно навредить здоровью. Хотя такой бег кажется удобным и доступным, жесткая поверхность совершенно не поглощает ударную нагрузку.

Бег
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бег

Каждый шаг по асфальту создает мощную ударную волну, которая передается через стопу на коленные и тазобедренные суставы. Со временем это приводит к микротравмам хрящевой ткани, растяжениям связок и может спровоцировать развитие хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Он рекомендуют два оптимальных варианта для безопасных пробежек. Первый — специальные синтетические покрытия беговых стадионов, которые обладают отличными амортизирующими свойствами.

Второй вариант — ровные грунтовые дорожки в парках и лесопарковых зонах. Естественное покрытие обеспечивает достаточное смягчение ударов, но важно выбирать маршруты без резких перепадов высот, ям и кочек, которые могут привести к травмам голеностопа, пишет "Газета.Ru".

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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