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Трицепсы под контролем: 4 домашних упражнения для эффективной тренировки рук

3:43
Спорт

Для тех, кто стремится укрепить и тонизировать мышцы рук, ключевым этапом становится выбор эффективных упражнений. Многие считают, что интенсивная работа над бицепсами — это основной путь к желаемым результатам. Однако не стоит забывать о трицепсах, которые играют не менее важную роль в формировании эстетичного рельефа рук.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Трицепсы — это три мышечные группы, расположенные на задней поверхности верхней части руки, от плеча до локтя. Они активно участвуют в повседневных задачах, таких как толкание дверей или передвижение тяжелых предметов, но часто остаются без должного внимания в тренировочных программах.

Почему важно тренировать трицепсы?

Сильные и здоровые руки необходимы для выполнения множества движений, связанных с верхней частью тела. Трицепсы играют ключевую роль в таких действиях, как толкание, подъем тяжестей и даже повседневные задачи, такие как стрижка газона или перемещение мебели. Укрепление трицепсов делает руки более подтянутыми и сильными, что облегчает выполнение упражнений на верхнюю часть тела, пишет correiobraziliense.com.br.

Кроме того, развитие трицепсов способствует улучшению метаболизма, так как мышечная масса требует больше энергии даже в состоянии покоя. Это может помочь в снижении веса и улучшении общего состояния здоровья.

Упражнения для трицепсов, которые можно делать дома

Для эффективного развития трицепсов важно выбирать упражнения, которые прорабатывают все мышечные волокна под разными углами. Даже без использования специального оборудования можно добиться хороших результатов, используя вес собственного тела.

Как выполнять упражнения на трицепс без тренажеров?

Существует множество упражнений на трицепс, которые можно выполнять дома. Вот четыре из них:

  • Отжимания с узким хватом (Diamond Push-Up): Это упражнение задействует все три мышцы трицепса. Начните с классической позиции для отжиманий, затем сведите руки так, чтобы они образовали треугольник. Опускайтесь до тех пор, пока грудь почти не коснется пола, затем поднимитесь обратно.
  • Попеременные выпады на скамье или стуле: Сядьте на устойчивую скамью или стул, вытяните ноги вперед и поднимите бедра. Медленно опускайте тело, пока локти не образуют угол в 90 градусов. Затем вернитесь в исходное положение.
  • Планка с переходом в отжимание: Начните с позиции планки, затем опуститесь в отжимание и вернитесь в планку. Держите позвоночник прямым и напрягайте мышцы корпуса.
  • Отжимания от пола в позе кобры (Press Up): Начните в позе кобры, с опорой на руки. Поднимите верхнюю часть тела, напрягая трицепсы, затем вернитесь в исходное положение.

Польза упражнений на трицепс

Регулярные упражнения на трицепс помогают поддерживать силу и тонус рук, улучшают функциональность повседневных движений и могут способствовать снижению веса. Укрепленные трицепсы также облегчают выполнение других упражнений на верхнюю часть тела.

Важно помнить, что перед началом любой новой программы тренировок необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или травмы. Сбалансированный подход к тренировкам, включающий разнообразные упражнения, обеспечит гармоничное развитие мышц и улучшит общее самочувствие.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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