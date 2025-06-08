Фитнес-манипуляции: когда мотивация доводит до психоза

Выглядит бодро, звучит мотивирующе, собирает лайки в соцсетях. А по факту — хронический стресс, перегрузка суставов и гормональные сбои. Разбираем популярные фитнес-направления, от которых врачи советуют держаться подальше. Потому что fitness is not always wellness.
Бежать десятку без воды, есть один огурец и часами потеть — вот рецепт "успеха" в некоторых онлайн-челленджах.
Вывод: ты не худеешь, ты выжимаешь себя. А расплата — психика, гормоны и здоровье.
Тренировки каждый день по 2 часа — и всё ради "ягодиц мечты". Только вместе с объёмом приходят:
"Большинство "блогерских” программ — это маркетинг, а не спорт. Тело без восстановления ломается", — предупреждает врачи-реабилитологи.
Домашние тренировки с подручными предметами — это не шутки.
Вывод: табурет — не кроссфит-бокс, а квартира — не спортзал.
Тренироваться на голодный желудок — тренд неоднозначный. Особенно если ты не профи.
"Тренировка без еды — как поездка без бензина. Вроде двигаешься, но недолго", — говорят эндокринологи.
Фитнес — это не подвиг на износ. Настоящее здоровье не требует героизма. Оно требует баланса, системы и уважения к себе. И никакой челлендж не стоит гормонального сбоя или травмы.
Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Обещали бюджетник, а получился почти люкс. Лада Искра ещё не вышла, а уже стоит как иномарка — и в салонах будут только дорогие комплектации.