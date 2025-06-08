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Фитнес-манипуляции: когда мотивация доводит до психоза

2:52
Спорт

Выглядит бодро, звучит мотивирующе, собирает лайки в соцсетях. А по факту — хронический стресс, перегрузка суставов и гормональные сбои. Разбираем популярные фитнес-направления, от которых врачи советуют держаться подальше. Потому что fitness is not always wellness.

Девушка делает ягодичный мостик
Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает ягодичный мостик

Сухие марафоны и сушки без воды

Бежать десятку без воды, есть один огурец и часами потеть — вот рецепт "успеха" в некоторых онлайн-челленджах.

Чем это опасно

  • Обезвоживание → сгущение крови → проблемы с сердцем.
  • Потеря электролитов → судороги, аритмии.
  • Резкий отвес веса → гормональный стресс и срыв иммунитета.

Вывод: ты не худеешь, ты выжимаешь себя. А расплата — психика, гормоны и здоровье.

TikTok-фитнес без выходных

Тренировки каждый день по 2 часа — и всё ради "ягодиц мечты". Только вместе с объёмом приходят:

  • Мышечные микротравмы.
  • Перетрен и падение ферритина.
  • Бессонница, раздражительность и анемия спортсмена.

"Большинство "блогерских” программ — это маркетинг, а не спорт. Тело без восстановления ломается", — предупреждает врачи-реабилитологи.

Прыжки с табурета и гиря в руках

Домашние тренировки с подручными предметами — это не шутки.

Чем рискуешь

  • Перегрузка голеностопов и коленей.
  • Травмы позвоночника.
  • Падения и растяжения без страховки.

Вывод: табурет — не кроссфит-бокс, а квартира — не спортзал.

Тренировки натощак — не для всех

Тренироваться на голодный желудок — тренд неоднозначный. Особенно если ты не профи.

Возможные последствия

  • Головокружения и упадок сил.
  • Потеря мышц из-за дефицита глюкозы.
  • Срывы в питании и переедание вечером.

"Тренировка без еды — как поездка без бензина. Вроде двигаешься, но недолго", — говорят эндокринологи.

Тренды, которые просто бесполезны (а иногда и вредны)

  • Сауна в плёнке — перегрев, потеря воды, 0 жира.
  • 40 минут степа подряд — перегрузка сердца и суставов.
  • Криообливание в ванне — риск спазмов и мигреней.

Как отличить вредный тренд от нормальной нагрузки?

  • Слишком эффектно? Скорее всего, маркетинг.
  • Нет сна и восстановления? Польза сомнительна.
  • Организм жалуется? Это сигнал, а не слабость.

Фитнес — это не подвиг на износ. Настоящее здоровье не требует героизма. Оно требует баланса, системы и уважения к себе. И никакой челлендж не стоит гормонального сбоя или травмы.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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