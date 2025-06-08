Москва побила мировой рекорд ракетками!

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

8 июня в Москве прошёл настоящий праздник настольного тенниса — Фестиваль на Большой спортивной арене "Лужников". 5 тысяч участников с ракетками в руках собрались, чтобы вместе устроить крупнейший турнир в истории!

Фото: Вячеслав Погодин Настольный теннис в Лужниках

Да-да, теперь это рекорд не только России, но и всего мира. Китай, держись! Масштабы впечатляют: более 160 теннисных столов, 100 судей, три турнира — для детей, любителей и ветеранов. Настоящее теннисное триединство!

Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru был любезно приглашён на Фестиваль, и делится впечатлениями.

Организаторы из Департамента спорта Москвы постарались на славу: каждому участнику вручили фирменную футболку (теперь точно будет, в чём бегать на даче в деревне Колесниково), а победители ушли с медалями, дипломами и кубками. Главное — эмоции и энергия, которая царила "на столах".

К слову, прежний мировой рекорд принадлежал Китаю (Гуанчжоу, 2013 год) — там сыграли 2048 человек. Но у москвичей получилось вдвое круче. И всё - без дисквалификаций и с хорошим настроением.

Настольный теннис — это не просто спорт, а повод для встречи, общения и… мировых рекордов. Москва и наша страна — в игре!

Фестиваль настольного тенниса в Лужниках