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Москва побила мировой рекорд ракетками!

1:26
Спорт

8 июня в Москве прошёл настоящий праздник настольного тенниса — Фестиваль на Большой спортивной арене "Лужников". 5 тысяч участников с ракетками в руках собрались, чтобы вместе устроить крупнейший турнир в истории!

Настольный теннис в Лужниках
Фото: Вячеслав Погодин
Настольный теннис в Лужниках

Да-да, теперь это рекорд не только России, но и всего мира. Китай, держись! Масштабы впечатляют: более 160 теннисных столов, 100 судей, три турнира — для детей, любителей и ветеранов. Настоящее теннисное триединство!

Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru был любезно приглашён на Фестиваль, и делится впечатлениями.

Организаторы из Департамента спорта Москвы постарались на славу: каждому участнику вручили фирменную футболку (теперь точно будет, в чём бегать на даче в деревне Колесниково), а победители ушли с медалями, дипломами и кубками. Главное — эмоции и энергия, которая царила "на столах".

К слову, прежний мировой рекорд принадлежал Китаю (Гуанчжоу, 2013 год) — там сыграли 2048 человек. Но у москвичей получилось вдвое круче. И всё - без дисквалификаций и с хорошим настроением.

Настольный теннис — это не просто спорт, а повод для встречи, общения и… мировых рекордов. Москва и наша страна — в игре!

Фестиваль настольного тенниса в Лужниках
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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