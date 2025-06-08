Старость — не слабость: как женщины 60+ захватывают спортзалы

Старость в зале — больше не исключение, а стиль жизни. Пока одни представляют себе пенсию с пледом и сериалами, другие — выходят на утреннюю тренировку в кроссовках и легинсах. В Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сан-Диего тренажёрки заполняют те, кому за 60. И они не делают это ради лайков. Они делают это ради жизни.
"Я хочу поднимать сумки, а не ждать внуков", — говорит 72-летняя Шэрон.
В Японии пенсионеры ходят в зал по расписанию, в Германии — спорт входит в госпрограммы "65+", а в России уже работают клубы "второй молодости" в Казани и Питере. Там тренируют специалисты по возрастному фитнесу.
Фраза "спорт не для моего возраста" устарела. Новое поколение пожилых — активные, целеустремлённые и держащие планку. Иногда буквально.
"В 68 я взяла в руки гантели. Сейчас мне 73, и я перестала бояться лестниц", — делится Сильвия, бабушка троих.
И её можно натренировать. Бабушки в Калифорнии качают ноги, не чтобы выглядеть молодо — а чтобы чувствовать себя свободно. И это самый вдохновляющий тренд десятилетия.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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