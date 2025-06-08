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Старость — не слабость: как женщины 60+ захватывают спортзалы

2:57
Спорт

Старость в зале — больше не исключение, а стиль жизни. Пока одни представляют себе пенсию с пледом и сериалами, другие — выходят на утреннюю тренировку в кроссовках и легинсах. В Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сан-Диего тренажёрки заполняют те, кому за 60. И они не делают это ради лайков. Они делают это ради жизни.

Пожилая женщина делает жим ногами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилая женщина делает жим ногами

Фитнес 60+: статистика, которая впечатляет

  • По данным AARP, 57% американцев старше 60 лет тренируются минимум трижды в неделю.
  • Более 200 программ для 65+ работают в Калифорнии: от TRX до аквааэробики.
  • С 2022 года именно возрастная категория 60+ дала наибольший прирост абонементов в залы.

Почему они идут в зал

Чтобы быть самостоятельными

  • Жим ногами — это не только про ягодицы. Это про способность самой донести пакеты из супермаркета.

"Я хочу поднимать сумки, а не ждать внуков", — говорит 72-летняя Шэрон.

Чтобы сохранить мозг

  • Силовые тренировки улучшают когнитивные функции и снижают риск деменции. Да, работа с гантелями — это тоже профилактика Альцгеймера.

Потому что это красиво и весело

  • Фигура "в форме" снова в моде — в любом возрасте. Зумба, пилатес, бодибилдинг без надрыва — фавориты серебряных спортсменов.

Что делают пожилые в тренажёрке

  • Жим ногами, упражнения с резинками.
  • Баланс и подъём с пола.
  • Аквааэробика и TRX light.
  • Медленные групповые тренировки.
  • Используют трекеры активности 60+.

Это уже глобальное движение

В Японии пенсионеры ходят в зал по расписанию, в Германии — спорт входит в госпрограммы "65+", а в России уже работают клубы "второй молодости" в Казани и Питере. Там тренируют специалисты по возрастному фитнесу.

Это не тренд. Это революция

Фраза "спорт не для моего возраста" устарела. Новое поколение пожилых — активные, целеустремлённые и держащие планку. Иногда буквально.

"В 68 я взяла в руки гантели. Сейчас мне 73, и я перестала бояться лестниц", — делится Сильвия, бабушка троих.

Хотите начать

  • Пройдите обследование перед стартом.
  • Найдите подходящего тренера или группу.
  • Начинайте с упражнений с собственным весом.
  • Работайте над балансом и выносливостью.
  • Получайте удовольствие — вы не на Олимпиаде.

Старость — это тоже мышца

И её можно натренировать. Бабушки в Калифорнии качают ноги, не чтобы выглядеть молодо — а чтобы чувствовать себя свободно. И это самый вдохновляющий тренд десятилетия.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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