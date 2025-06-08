Старость — не слабость: как женщины 60+ захватывают спортзалы

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Старость в зале — больше не исключение, а стиль жизни. Пока одни представляют себе пенсию с пледом и сериалами, другие — выходят на утреннюю тренировку в кроссовках и легинсах. В Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сан-Диего тренажёрки заполняют те, кому за 60. И они не делают это ради лайков. Они делают это ради жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пожилая женщина делает жим ногами

Фитнес 60+: статистика, которая впечатляет

По данным AARP, 57% американцев старше 60 лет тренируются минимум трижды в неделю.

Более 200 программ для 65+ работают в Калифорнии: от TRX до аквааэробики.

С 2022 года именно возрастная категория 60+ дала наибольший прирост абонементов в залы.

Почему они идут в зал

Чтобы быть самостоятельными

Жим ногами — это не только про ягодицы. Это про способность самой донести пакеты из супермаркета.

"Я хочу поднимать сумки, а не ждать внуков", — говорит 72-летняя Шэрон.

Чтобы сохранить мозг

Силовые тренировки улучшают когнитивные функции и снижают риск деменции. Да, работа с гантелями — это тоже профилактика Альцгеймера.

Потому что это красиво и весело

Фигура "в форме" снова в моде — в любом возрасте. Зумба, пилатес, бодибилдинг без надрыва — фавориты серебряных спортсменов.

Что делают пожилые в тренажёрке

Жим ногами, упражнения с резинками.

Баланс и подъём с пола.

Аквааэробика и TRX light.

Медленные групповые тренировки.

Используют трекеры активности 60+.

Это уже глобальное движение

В Японии пенсионеры ходят в зал по расписанию, в Германии — спорт входит в госпрограммы "65+", а в России уже работают клубы "второй молодости" в Казани и Питере. Там тренируют специалисты по возрастному фитнесу.

Это не тренд. Это революция

Фраза "спорт не для моего возраста" устарела. Новое поколение пожилых — активные, целеустремлённые и держащие планку. Иногда буквально.

"В 68 я взяла в руки гантели. Сейчас мне 73, и я перестала бояться лестниц", — делится Сильвия, бабушка троих.

Хотите начать

Пройдите обследование перед стартом.

Найдите подходящего тренера или группу.

Начинайте с упражнений с собственным весом.

Работайте над балансом и выносливостью.

Получайте удовольствие — вы не на Олимпиаде.

Старость — это тоже мышца

И её можно натренировать. Бабушки в Калифорнии качают ноги, не чтобы выглядеть молодо — а чтобы чувствовать себя свободно. И это самый вдохновляющий тренд десятилетия.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

