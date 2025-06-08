От дивана до Ironman за год: как айтишник без спорта стал ультратриатлетом

Максим, 34-летний разработчик из Казани, начинал с дивана, лишнего веса и страха перед лестницей. Спорт в его жизни ограничивался доставкой пиццы. А через год он финишировал на Ironman — один из самых жёстких триатлонов в мире. Без тренера, без особой генетики. Только цель, система и упорство.
После визита к врачу с фразой "вы технически здоровы, но биологически вам 50", Максим просто вышел на пробежку. Через 800 метров сдался. Но решил, что завтра — снова выйдет.
Три короткие пробежки в неделю — без героизма, без темпа, просто чтобы начать. Первая цель — 5 км без остановки. Добился. Праздновал бананом и новой бутылкой.
Купил б/у шоссейник, записался в бассейн. Плавал, как "каменный топор", но не пропускал.
Типовая неделя:
Лучше 100 скучных тренировок, чем 5 героических с травмой.
Через полгода — первый спринтерский триатлон. Потом — половинка Ironman. Хотел сойти, но вспомнил: коллеги устроили тотализатор. Финишировал, получил самодельную медаль из LEGO.
На 35-м километре ты уже не человек. Ты просто организм, который движется. Потому что решил.
Максим доказал: стать Ironman можно не из спорта, а из честной рутины. Не надо быть гением или бегуном с детства. Надо просто вставать и делать.
Ironman - серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC).
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