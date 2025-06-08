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От дивана до Ironman за год: как айтишник без спорта стал ультратриатлетом

2:48
Спорт

Максим, 34-летний разработчик из Казани, начинал с дивана, лишнего веса и страха перед лестницей. Спорт в его жизни ограничивался доставкой пиццы. А через год он финишировал на Ironman — один из самых жёстких триатлонов в мире. Без тренера, без особой генетики. Только цель, система и упорство.

Triathlon
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20220812_ECM22_Triathlon_1478.jpg by Ailura
Triathlon

Начало: не мог пробежать даже километр

После визита к врачу с фразой "вы технически здоровы, но биологически вам 50", Максим просто вышел на пробежку. Через 800 метров сдался. Но решил, что завтра — снова выйдет.

Первый месяц: трусца и реальность

Три короткие пробежки в неделю — без героизма, без темпа, просто чтобы начать. Первая цель — 5 км без остановки. Добился. Праздновал бананом и новой бутылкой.

Через 3 месяца: плавание, велосипед, график

Купил б/у шоссейник, записался в бассейн. Плавал, как "каменный топор", но не пропускал.

Типовая неделя:

  • 2 бега.
  • 1 вело.
  • 1 бассейн.
  • 1 функциональная "сухая" тренировка.

Система: трекеры, пульс, режим

  • Сон — 8 часов.
  • Питание — интервальное 16:8.
  • Завтрак — белковый.

Лучше 100 скучных тренировок, чем 5 героических с травмой.

Первые старты: мини, потом половинка

Через полгода — первый спринтерский триатлон. Потом — половинка Ironman. Хотел сойти, но вспомнил: коллеги устроили тотализатор. Финишировал, получил самодельную медаль из LEGO.

Итог: Ironman за 14:19

  • 3,8 км плавание.
  • 180 км вело.
  • 42,2 км бег.

На 35-м километре ты уже не человек. Ты просто организм, который движется. Потому что решил.

Что изменилось

  • Минус 22 кг.
  • Давление и холестерин — в норме.
  • Сон — как у младенца.
  • Прокрастинация исчезла.
  • Внутренняя дисциплина — выросла.

Что советует новичкам

  • Оплати старт — и будет мотивация.
  • Планируй на 3 месяца, не на день.
  • Слушай тело, не эго.
  • Ищи сообщество (онлайн тоже помогает).
  • Записывай всё: от тренировок до настроения.

Главное — не талант, а ритм

Максим доказал: стать Ironman можно не из спорта, а из честной рутины. Не надо быть гением или бегуном с детства. Надо просто вставать и делать.

Уточнения

Ironman - серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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