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Пресс мечты за 30 дней: топ-упражнений от фитнес-гуру

1:51
Спорт

Фитнес-тренер Лайла Аджани поделилась наиболее эффективными упражнениями для создания рельефного пресса, которые помогут проработать все группы мышц живота. Она подчеркивает, что для достижения видимого результата необходимо комплексно подходить к тренировкам, сочетая специальные упражнения с кардионагрузками и правильным питанием.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Для качественной проработки нижней части пресса эксперт рекомендует включить в программу тренировок такие упражнения как "ножницы", выполняемые лежа на спине с поочередными махами ногами, а также подъемы прямых ног, которые отлично нагружают нижние отделы брюшных мышц. Особое внимание стоит уделить поворотам туловища, которые эффективно прорабатывают косые мышцы живота, формируя красивую талию.

Верхние отделы пресса лучше всего тренировать с помощью различных вариантов скручиваний. Классические скручивания со ступнями на полу позволяют качественно проработать верхние кубики, а их усложненная версия с поднятыми ногами увеличивает нагрузку. Подъемы бедер из положения лежа также отлично включают в работу верхние отделы пресса, создавая комплексную нагрузку.

Однако Аджани предупреждает, что одних только упражнений недостаточно для получения рельефного пресса. Чтобы кубики стали видны, необходимо снизить процент подкожного жира. Для этого тренер рекомендует регулярные кардионагрузки — бег, плавание или велосипед 3-4 раза в неделю.

Не менее важную роль играет питание: следует сделать акцент на нежирных белках, большом количестве овощей и фруктов, полностью исключив из рациона сахар и быстрые углеводы, пишет Men Today.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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