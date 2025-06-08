Синтетика или хлопок? Тренер объяснила, какую одежду выбрать для летних тренировок

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась ценными рекомендациями по выбору оптимальной экипировки для летних тренировок. Специалист подчеркивает, что главными критериями должны стать воздухопроницаемость материалов и их способность быстро отводить влагу.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки дома

Идеальным выбором станут современные синтетические ткани — полиэстер и нейлон, которые эффективно справляются с этими задачами, сохраняя кожу сухой даже при интенсивных нагрузках.

Особое внимание стоит уделить фасону и цвету спортивной одежды. Соболь рекомендует выбирать свободные или слегка облегающие модели светлых оттенков, которые не только обеспечивают комфорт во время движения, но и отражают солнечные лучи, предотвращая перегрев организма. Тренер предостерегает от использования чисто хлопковых изделий, которые, вопреки распространенному мнению, плохо подходят для активных тренировок в жару — они долго сохнут и могут вызывать раздражение кожи.

Для максимального комфорта во время летних тренировок эксперт советует дополнять базовый комплект одежды специальными аксессуарами. Легкая дышащая кепка или бандана защитят от палящего солнца, а качественные солнцезащитные очки с поляризационными линзами помогут избежать дискомфорта во время занятий на открытом воздухе.

Особое внимание стоит уделить обуви — кроссовки с сетчатыми вставками обеспечат необходимую вентиляцию стоп и предотвратят перегрев, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

