Доволен результатом и всем советует: какая пластическая операция преобразила Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сделал пластическую операцию. Об этом сообщил хирург Тимур Хайдаров на своей странице в соцсетях.
Как предположили журналисты "Чемпионата", фигурист прошёл верхнюю и нижнюю блефаропластику. Эта процедура помогает убрать нависшие веки и создать эффект «лисьих глаз». После операции Хайдаров и Плющенко поделились совместным видео.
Фигурист остался доволен результатом и высоко оценил профессионализм хирурга. Он отметил мастерство Хайдарова и работу его команды.
Ранее в адрес Хайдарова звучала критика со стороны известных людей, таких как певицы Любовь Успенская и Слава. Кроме того, после одной из операций, проведённых Хайдаровым, произошла трагедия: продюсер Пётр Гаврилов скончался. Несмотря на это, Филипп Киркоров выразил поддержку хирургу, доверив именно ему своё преображение.
Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.
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