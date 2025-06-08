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Доволен результатом и всем советует: какая пластическая операция преобразила Евгения Плющенко

1:05
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сделал пластическую операцию. Об этом сообщил хирург Тимур Хайдаров на своей странице в соцсетях.

Евгений Плющенко
Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгений Плющенко

Как предположили журналисты "Чемпионата", фигурист прошёл верхнюю и нижнюю блефаропластику. Эта процедура помогает убрать нависшие веки и создать эффект «лисьих глаз». После операции Хайдаров и Плющенко поделились совместным видео.

Фигурист остался доволен результатом и высоко оценил профессионализм хирурга. Он отметил мастерство Хайдарова и работу его команды.

Ранее в адрес Хайдарова звучала критика со стороны известных людей, таких как певицы Любовь Успенская и Слава. Кроме того, после одной из операций, проведённых Хайдаровым, произошла трагедия: продюсер Пётр Гаврилов скончался. Несмотря на это, Филипп Киркоров выразил поддержку хирургу, доверив именно ему своё преображение.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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