Доволен результатом и всем советует: какая пластическая операция преобразила Евгения Плющенко

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сделал пластическую операцию. Об этом сообщил хирург Тимур Хайдаров на своей странице в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Плющенко

Как предположили журналисты "Чемпионата", фигурист прошёл верхнюю и нижнюю блефаропластику. Эта процедура помогает убрать нависшие веки и создать эффект «лисьих глаз». После операции Хайдаров и Плющенко поделились совместным видео.

Фигурист остался доволен результатом и высоко оценил профессионализм хирурга. Он отметил мастерство Хайдарова и работу его команды.

Ранее в адрес Хайдарова звучала критика со стороны известных людей, таких как певицы Любовь Успенская и Слава. Кроме того, после одной из операций, проведённых Хайдаровым, произошла трагедия: продюсер Пётр Гаврилов скончался. Несмотря на это, Филипп Киркоров выразил поддержку хирургу, доверив именно ему своё преображение.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.

