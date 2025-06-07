Неочевидная правда о переходе Вероники Жилиной в сборную Азербайджана — о чём сообщила Рудковская

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Яна Рудковская, продюсер и супруга Евгения Плющенко, выразила поддержку мнению Алексея Ягудина относительно перехода фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вероника Жилина

"Наверное, только спортсмены понимают, насколько важен каждый год в спорте для любого действующего спортсмена, так как жизнь в спорте наивысших достижений (особенно у девочек) очень коротка", - написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Рудковская подчеркнула, что в таких деликатных вопросах, касающихся несовершеннолетних спортсменов, не должно быть двойных стандартов. Она также напомнила, что Вероника пережила серьёзную травму спины и прошла длительное лечение и реабилитацию, что не получило широкой огласки.

По словам продюсера, Вероника не участвовала в соревнованиях в России на протяжении 875 дней, её родители вернули все государственные средства, потраченные на её обучение, и она тренировалась в частной академии за счёт семьи Рудковской и Плющенко. Вероника имеет паспорт Азербайджана и проживает в этой стране более года.

В декабре 2023 года Вероника объявила о своём желании сменить спортивное гражданство. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России предложило ей подумать и взвесить все обстоятельства, а также взять паузу для восстановления. Однако Рудковская считает, что история не знает примеров, когда спортсменка была бы вынуждена ждать так долго.

Рудковская искренне пожелала Веронике здоровья и успехов в карьере, подчеркнув, что её семья всегда будет рядом, независимо от будущих решений о её спортивном гражданстве.

Ранее Алексей Ягудин также поддержал право спортсменов на переход в другую сборную при выполнении всех необходимых условий.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.

