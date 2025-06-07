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Сила без боли — миф? Нет, просто убери эти 7 упражнений из своей тренировки

2:21
Спорт

Не все движения из популярных тренировок одинаково полезны. Некоторые могут испортить суставы, спину и мотивацию — особенно если заменить их есть чем.

Тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by sergeycauselove, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка мужчины

Осторожно: риск в каждом повторе

Иногда упражнения, которые считаются классикой, на деле перегружают суставы, позвоночник и сухожилия. Особенно если выполнять их без контроля, на усталости или в зале без тренера. Вот семь "звёзд" домашних и заловских тренировок, с которыми стоит быть поосторожнее.

Скручивания лёжа

  • С виду безобидное упражнение на пресс часто вызывает напряжение в шее и пояснице. Особенно если поднимать корпус слишком резко.

Чем заменить: планкой, подъёмом ног лёжа или "велосипедом".

Жим штанги из-за головы

  • Выглядит мощно, но небезопасно для плечевых суставов. Особенно у новичков.

Альтернатива: армейский жим гантелей спереди.

Глубокие приседания с весом

  • Хорошо развивают силу, но при плохой технике перегружают колени и поясницу.

Безопаснее: делать присед до прямого угла и укреплять мышцы без отягощения.

Махи гирей (kettlebell swing)

  • Неверная техника — и вы получаете удар по пояснице вместо бодрящего кардио.

Лучше заменить: тягами или кардио с собственным весом.

Обратные отжимания от скамьи

  • Они добивают трицепс, но могут заодно вывести из строя плечо.

Вариант: отжимания узким хватом или отжимания в наклоне.

Подъёмы ног в висе

  • Казалось бы, идеал для пресса. Но спина страдает от рывков и нагрузок на поясницу.

Чем заменить: скручивания с роликом или подъёмы ног лёжа.

Бег по наклонной дорожке на скорости

  • Интенсивно — да. Безопасно — не всегда. Удары по коленям усиливаются, а падения чреваты травмами.

Более мягкий вариант: быстрая ходьба или интервальный бег по ровной поверхности.

Главное — не героизм, а результат

Выбирая упражнение, не ориентируйтесь только на зрелищность или "модность". Ваша цель — не страдать, а развиваться. Есть десятки альтернатив, которые дадут тот же эффект, но с меньшим риском. Тело скажет спасибо.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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