Сила без боли — миф? Нет, просто убери эти 7 упражнений из своей тренировки

Не все движения из популярных тренировок одинаково полезны. Некоторые могут испортить суставы, спину и мотивацию — особенно если заменить их есть чем.
Иногда упражнения, которые считаются классикой, на деле перегружают суставы, позвоночник и сухожилия. Особенно если выполнять их без контроля, на усталости или в зале без тренера. Вот семь "звёзд" домашних и заловских тренировок, с которыми стоит быть поосторожнее.
Чем заменить: планкой, подъёмом ног лёжа или "велосипедом".
Альтернатива: армейский жим гантелей спереди.
Безопаснее: делать присед до прямого угла и укреплять мышцы без отягощения.
Лучше заменить: тягами или кардио с собственным весом.
Вариант: отжимания узким хватом или отжимания в наклоне.
Чем заменить: скручивания с роликом или подъёмы ног лёжа.
Более мягкий вариант: быстрая ходьба или интервальный бег по ровной поверхности.
Выбирая упражнение, не ориентируйтесь только на зрелищность или "модность". Ваша цель — не страдать, а развиваться. Есть десятки альтернатив, которые дадут тот же эффект, но с меньшим риском. Тело скажет спасибо.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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