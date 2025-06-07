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Фитнес-кастинг: как выбирают идеальные тела для рекламы и что скрывают от зрителей

2:32
Спорт

Увидели идеально рельефный пресс на плакате — и почувствовали себя ленивыми? Не спешите себя винить: рекламный фитнес — это не спорт, а спектакль.

Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж

Не спорт, а роль

Чтобы попасть в рекламу спортивного бренда, мало иметь кубики на животе. Модели проходят настоящий "кастинг тел" — где оценивают не только форму, но и симметрию, пропорции, угол мышц под софитами. Камера любит не силу, а картинку.

На съёмках участники не тренируются. Они позируют. Могут стоять в планке по 15 минут, улыбаясь в объектив. При этом суть сцены — показать "естественную" тренировку, "живую" мотивацию. Но всё выстроено до миллиметра: от натянутых лосин до капли пота на лбу — её часто наносят визажисты.

Как готовят идеальные кадры

Прежде чем появиться на обложке, тело проходит через цепочку фильтров:

  • Подсушивание за несколько дней до съёмки.
  • Никакой воды за 12 часов до кадра — чтобы "проявились" мышцы.
  • Масло на кожу — для бликов и глянца.
  • Жёсткий свет — чтобы усилить тени и рельеф.
  • Постобработка — в том числе уменьшение бёдер и дорисовка пресса.

Это не тренировочная реальность, а отрежиссированная иллюзия. И она формирует у зрителей ложные ожидания.

Что остаётся за кадром

То, что кажется лёгким, в жизни требует месяцев труда, контроля и, иногда, вмешательства препаратов. Многие рекламные тела — результат строгих ограничений, недосыпа и тяжёлых сушек. А иногда — и графических редакторов.

Потребитель видит минуту идеального образа — и сравнивает с собой после рабочего дня. Но важно понимать: настоящая форма — это здоровье и процесс, а не вспышка в объективе.

Как не попасться на удочку

  • Не сравнивай себя с рекламой: это работа, не реальность.
  • Фокусируйся на прогрессе, а не на чужих кубиках.
  • Помни: тело — не объект кастинга, а инструмент жизни.

Главное — не выглядеть, а жить

Фитнес не обязан быть фотогеничным. Он про энергию, выносливость, здоровье и радость движения. Настоящее тело не нуждается в кастинге — оно каждый день работает, отдыхает, растёт и меняется. Не стремитесь соответствовать чужой картинке — стройте свою реальность, в которой тело — не декорация, а главный герой.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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