ИИ вместо тренера: как нейросети составляют программы тренировок — и стоит ли им доверять

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Вы заходите в приложение, указываете свой вес, рост, цель — и за пару секунд нейросеть выдает подробную программу тренировок. Повторения, дни отдыха, рецепты с калориями и даже голосовой помощник, который бодро подбадривает: "Осталось два подхода!"

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тренировка по ИИ-программе на смартфоне

Выглядит как фантастика: не нужно тратиться на тренера, стесняться в зале, мучиться с составлением графика. Но в этой удобной картинке есть подвох.

Один план — на всех

ИИ действительно хорошо справляется с типовыми задачами, но плохо ориентируется в человеческой индивидуальности. У него нет доступа к вашей истории травм, гормональному фону, уровню энергии сегодня. Он не заметит, что вам не хватает сна или вы восстанавливаетесь после болезни. Зато с удовольствием предложит бёрпи, планку и выпады — и всё это в один день, даже если у вас хрустят колени.

Что умеет ИИ, и зачем он вообще нужен

Это не значит, что искусственный интеллект — зло. У него есть плюсы:

Стартовая точка : если вы не знаете, с чего начать, алгоритм поможет.

: если вы не знаете, с чего начать, алгоритм поможет. Мотивация : регулярно напоминает, поддерживает прогресс.

: регулярно напоминает, поддерживает прогресс. Гибкость: можно заниматься дома, в любое время.

А для тех, кто стесняется идти в спортзал или чувствует себя неуверенно, такой формат может стать первым шагом к физической активности. Главное — не забывать, что это лишь шаблон, а не индивидуальный подход.

Когда нейросеть может навредить

Вот ситуации, когда стоит подумать дважды:

У вас хронические заболевания или проблемы с суставами.

Вы только начали тренироваться и не уверены в технике.

Упражнения вызывают боль или усиливают усталость.

Вы не проходили медосмотр, а план — жёсткий.

Нейросеть не подкорректирует нагрузку, если вы на грани переутомления. Она просто предложит следующий пункт из списка. А организм может не выдержать.

Золотая середина: как использовать AI с умом

Нейросети — это инструмент. Но за рулём по-прежнему вы. Чтобы не навредить себе, соблюдайте простые правила:

Начинайте с лёгких программ.

Слушайте сигналы тела, а не только экран.

Проверяйте упражнения на безопасность.

Комбинируйте: ИИ — для рутин, тренер — для корректировки.

Помните: ни один алгоритм не заменит ваше ощущение "нормально ли мне сейчас". Даже самый умный.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

