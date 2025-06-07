ИИ вместо тренера: как нейросети составляют программы тренировок — и стоит ли им доверять

Вы заходите в приложение, указываете свой вес, рост, цель — и за пару секунд нейросеть выдает подробную программу тренировок. Повторения, дни отдыха, рецепты с калориями и даже голосовой помощник, который бодро подбадривает: "Осталось два подхода!"
Выглядит как фантастика: не нужно тратиться на тренера, стесняться в зале, мучиться с составлением графика. Но в этой удобной картинке есть подвох.
ИИ действительно хорошо справляется с типовыми задачами, но плохо ориентируется в человеческой индивидуальности. У него нет доступа к вашей истории травм, гормональному фону, уровню энергии сегодня. Он не заметит, что вам не хватает сна или вы восстанавливаетесь после болезни. Зато с удовольствием предложит бёрпи, планку и выпады — и всё это в один день, даже если у вас хрустят колени.
Это не значит, что искусственный интеллект — зло. У него есть плюсы:
А для тех, кто стесняется идти в спортзал или чувствует себя неуверенно, такой формат может стать первым шагом к физической активности. Главное — не забывать, что это лишь шаблон, а не индивидуальный подход.
Вот ситуации, когда стоит подумать дважды:
Нейросеть не подкорректирует нагрузку, если вы на грани переутомления. Она просто предложит следующий пункт из списка. А организм может не выдержать.
Нейросети — это инструмент. Но за рулём по-прежнему вы. Чтобы не навредить себе, соблюдайте простые правила:
Помните: ни один алгоритм не заменит ваше ощущение "нормально ли мне сейчас". Даже самый умный.
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