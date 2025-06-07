Фитнес-гаджет врёт тебе в лицо: трекеры сна и калорий под прицелом критики

Фитнес-браслеты стали почти обязательным аксессуаром — считают калории, контролируют пульс, предупреждают о недосыпе. Мы им верим. А зря.
Многие уверены, что браслет точно скажет, сколько они спали и в каких фазах. Но на деле данные часто не совпадают с ощущениями.
"Я просыпаюсь уставшей, а он пишет: "Отличный глубокий сон 3 часа" — и что с этим делать?" — жалуется пользовательница в соцсетях.
Эксперты подтверждают: гаджеты фиксируют движение, а не мозговую активность. Если вы лежали спокойно — считай, спали глубоко. Увы, не всегда это правда.
Другой источник разочарования — подсчёт калорий. Один и тот же браслет может показать разницу в 300 ккал за день у двух людей с одинаковыми тренировками. Всё потому, что устройства используют усреднённые формулы и не учитывают индивидуальные особенности: метаболизм, состав тела, гормональный фон.
"Гаджет не знает, насколько вы напряжены или сколько энергии тратите в конкретный момент. Он оценивает по движениям и частоте пульса — это не всегда адекватно", — поясняет фитнес-инструктор.
Некоторые браслеты даже не учитывают интенсивность силовых тренировок, считая, что вы просто стоите или сидите. А ведь на деле это может быть тяжёлая работа со штангой.
Несмотря на неточности, браслеты полезны. Они помогают формировать привычки: больше двигаться, вовремя ложиться, следить за активностью. Но вот доверять цифрам как истине — рискованно. Используйте их как ориентир, а не руководство к действию.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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