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Внезапное возвращение степ-аэробики: как интернет возродил тренд 90-х

2:24
Спорт

Казалось бы, эпоха степ-платформ ушла вместе с лосинами кислотных оттенков и VHS-кассетами. Но TikTok снова достал их с антресолей. Оказалось, степ-аэробика не просто жива, а на пике популярности. Ретро-фитнес теперь выглядит как модный рилс.

Степ-аэробика в стиле 80-х
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Степ-аэробика в стиле 80-х

Миллионы шагов — миллионы просмотров

Хештег #steperobics собирает миллионы лайков. Пользователи повторяют за блогерами "классические" связки под бодрую музыку, выкладывают тренировки в стиле 90-х и наряжаются под эпоху MTV. И да — залы спешно возвращают степ-платформы в расписание.

Почему степ работает лучше, чем кажется

Это одна из самых безопасных кардио-нагрузок, особенно для тех, кто не любит бег. Она улучшает координацию, сжигает калории и не бьёт по коленям. При этом тренировка идёт в высоком темпе, но не требует от вас быть марафонцем или танцором — достаточно одной платформы и желания двигаться.

Современный апгрейд старой аэробики

Сегодняшний степ — это не только ритмичные шаги. В программу добавляют элементы силовых тренировок, выпады, прыжки, упражнения на пресс. Аэробика превращается в фулл-боди-фитнес без лишней скуки. Всё под бодрые треки и с разнообразием движений.

Домашний спортзал на полметра

Платформа не занимает много места и легко помещается даже в однушке. Благодаря популярности в соцсетях, заниматься можно дома, не чувствуя себя отрезанным от группы. Вы просто ставите видео и повторяете — как в зале, только без чужих взглядов.

Кардио без страха и боли

Этот формат особенно оценили те, кто возвращается в тренировки после паузы. Он щадящий для суставов, но активный. Степ даёт чувство ритма, заряжает и помогает сбросить напряжение. А ещё он дарит ту самую приятную усталость, ради которой мы и приходим в зал.

Винтаж в теле и в духе

Не обошлось и без модной составляющей: ретро-наряды, образы в духе VHS, старая добрая музыка — всё это сделало степ не просто тренировкой, а визуальным контентом. Да, он снова модный. И это не ирония — это новая волна.

Уточнения

Степ-аэробика - разновидность аэробики, в которой упражнения исполняются при помощи возвышения, степ-платформы, высота которой регулируется согласно нуждам занимающегося.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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