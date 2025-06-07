Россия — Нигерия: ничья с лёгким африканским акцентом

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Нигерией — 1:1. Без сенсаций, без трагедий, но и без победной серии, которая длилась с 2023 года.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Сборная России

Первый гол — от гостей, но в свои

На 27-й минуте россияне открыли счёт. Правда, помогли в этом нигерийцы: Семи Аджайи неудачно подставил ногу под прострел Кругового — и мяч оказался в воротах. Такой автогол можно смело записывать в "ассистенты вежливости".

Ответный подарок — от Сафонова

Во втором тайме сборная России решила уравнять шансы. Вратарь Матвей Сафонов отдал неточную передачу прямо под прессинг, чем моментально воспользовался Арокодаре. 1:1 — и всё по-честному, подарками обменялись.

Серия закончилась — жизнь продолжается

Россия впервые пропустила с октября 2023-го, а победная серия остановилась на восьми матчах. Возможно, просто пришло время напомнить, что даже в товарищеских играх расслабляться не стоит.

Впереди — Белоруссия

Следующий матч — 10 июня против белорусов. Будет ли реванш за упущенную победу? Или ещё один повод для сдержанного оптимизма?

Россия — Нигерия