Прыгаю под музыку — и теряю 1500 калорий: необычный способ заменить беговую дорожку

Забыли, когда в последний раз радовались тренировке? Пора познакомиться с Kangoo Jumps — видом фитнеса, который точно не оставит вас равнодушными. Вместо утомительных пробежек и монотонных занятий в зале — весёлые прыжки под зажигательную музыку в специальных ботинках на пружинах. И результат вас приятно удивит.
Это кардиотренировка нового поколения, сочетающая танцы, прыжки и бег. Все занятия проходят в специальных ботинках Kangoo, которые обеспечивают амортизацию до 80% и снижают нагрузку на суставы. Они выглядят как нечто среднее между лыжами и ботинками с мини-батутом. Прыгать в этих ботинках — всё равно что стать кенгуру на один час.
Упражнения проходят под фанк-хаус или латиноамериканские ритмы, что добавляет драйва. Даже обычные прыжки с приседаниями или разворотами превращаются в яркий фитнес-перформанс.
А главное — такие занятия подходят людям любого возраста и уровня подготовки.
Детям Kangoo Jumps особенно нравятся: прыжки в яркой обуви превращают тренировку в игру. Родителям остаётся только радоваться, что ребёнок сам рвётся на занятия.
Не рекомендуется заниматься людям после инфаркта, инсульта, при ДЦП и свежих травмах опорно-двигательного аппарата.
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