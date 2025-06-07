Прыгаю под музыку — и теряю 1500 калорий: необычный способ заменить беговую дорожку

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Забыли, когда в последний раз радовались тренировке? Пора познакомиться с Kangoo Jumps — видом фитнеса, который точно не оставит вас равнодушными. Вместо утомительных пробежек и монотонных занятий в зале — весёлые прыжки под зажигательную музыку в специальных ботинках на пружинах. И результат вас приятно удивит.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use kangoo jumps

Что такое Kangoo Jumps

Это кардиотренировка нового поколения, сочетающая танцы, прыжки и бег. Все занятия проходят в специальных ботинках Kangoo, которые обеспечивают амортизацию до 80% и снижают нагрузку на суставы. Они выглядят как нечто среднее между лыжами и ботинками с мини-батутом. Прыгать в этих ботинках — всё равно что стать кенгуру на один час.

Упражнения проходят под фанк-хаус или латиноамериканские ритмы, что добавляет драйва. Даже обычные прыжки с приседаниями или разворотами превращаются в яркий фитнес-перформанс.

Почему это работает

За тренировку уходит до 1500 калорий, что вдвое больше, чем при обычной кардионагрузке.

Задействуются ноги, ягодицы и мышцы кора.

Минимальная нагрузка на суставы — Kangoo-платформа поглощает до 80% ударов.

Рекомендуется при гиподинамии, депрессии, в восстановительный период после травм.

А главное — такие занятия подходят людям любого возраста и уровня подготовки.

Удобство и безопасность

Ботинки легко надеть и использовать. Их нижняя часть имеет протектор, обеспечивающий устойчивость.

Лучше начинать тренировки с инструктором в зале — особенно в первые занятия, чтобы избежать мелких травм.

Детям Kangoo Jumps особенно нравятся: прыжки в яркой обуви превращают тренировку в игру. Родителям остаётся только радоваться, что ребёнок сам рвётся на занятия.

Противопоказания

Не рекомендуется заниматься людям после инфаркта, инсульта, при ДЦП и свежих травмах опорно-двигательного аппарата.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.



Перфо́рманс (англ. performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного искусства, жанр театрально-художественного представления, в которой произведения составляют действия художника или группы в определённом месте и времени.

