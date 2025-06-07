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Почему акватлон набирает популярность у тех, кто устал от велотренировок

2:26
Спорт

Хотите попробовать мультиспортивные соревнования, но велосипед — не ваш конёк? Тогда акватлон может стать идеальным решением.

заплыв
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
заплыв

Этот вид спорта сочетает в себе бег и плавание. Причём в классике — это комбинация "бег — плавание — бег", но на массовых стартах часто встречаются и упрощённые форматы: только один заплыв и один бег.

Почему акватлон — это интересно

Акватлон не требует дорогостоящей экипировки. Всё, что нужно: купальник, очки, шапочка, кроссовки и желание. Это отличный старт для тех, кто хочет войти в мир триатлона, не вкладываясь в велосипед.

Дистанции короткие, поэтому тренировки не займут много времени. Соревнования легко организовать даже в небольшом городе — не нужно перекрывать дороги или таскать байки. А ещё здесь всё зависит только от твоей физической формы, а не от состояния техники.

Как всё начиналось

Современная история акватлона началась в 1950-х в Австралии — спасатели соревновались в беге по пляжу, плавании до буйка и обратно. В 60-х гонки перекочевали в США, а в 1965 году Американская ассоциация спасателей провела первый национальный старт в классической схеме.

В России акватлон как водная борьба появился в 1982 году, но уже в 2008-м стал частью подводного спорта. Тот акватлон — другой. Нас же интересует спортивный формат, родственник триатлона.

Особенности соревнований

Если вода теплая, гонка идёт по схеме: бег — плавание — бег.
В холодной воде (ниже 22°C) часто убирают первый бег: остаются заплыв и один этап бега.
Так было, например, на чемпионате мира ITU 2004 года в ледниковом озере Новой Зеландии: участники стартовали в гидрокостюмах и плыли 1000 м, затем бежали 5 км.
С 1998 года Международный союз триатлона проводит ежегодные чемпионаты мира по акватлону. В олимпийскую программу дисциплина пока не вошла, но уже успела принести победы россиянкам: Ирине Абысовой, Анастасии Абросимовой и Марии Шорец.

Уточнения

Триатло́н (троебо́рье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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