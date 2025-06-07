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Агасси: Джокович на корте как боксёр — ясно, почему он непобедим для соперников

1:28
Спорт

Андре Агасси, восьмикратный чемпион турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира, сравнил стиль игры Новака Джоковича с боксёрским поединком. По его мнению, Джокович всегда был для него источником вдохновения благодаря своей манере поведения на корте. Агасси отмечает, что Джокович напоминает боксёра, который готов принять самые сильные удары соперника, зная, что способен их выдержать.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

По словам Агасси, Джокович выходит на корт, предоставляя сопернику возможность атаковать, и затем умело отражает эти удары. Однако, если соперник продолжает оказывать давление, Джокович включает свою "гиперзвуковую защиту", становясь практически неуязвимым. В такие моменты он не только отражает удары, но и сам переходит в атаку, заставляя соперника задуматься о том, как победить в этом матче.

"Соперник начинает думать: "Постой-ка. Я же был в атаке, только что выигрывал розыгрыши, потом мне нужно было пробить пять раз, чтобы взять очко, а теперь я вообще не пробиваю — и этот парень уже сам атакует. Как, чёрт возьми, мне победить в этом матче?", — сказал Агасси, которого цитирует TNT Sports.

Агасси подчёркивает, что игра Джоковича может быть настолько интенсивной и непредсказуемой, что оставляет соперника в растерянности и даже заставляет чувствовать себя беспомощным.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист, считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.

Андре́ Кирк Ага́сси (произносится как [ А н д р э́ ]; англ. Andre Kirk Agassi, род. 29 апреля 1970, Лас-Вегас) — американский профессиональный теннисист и филантроп, победитель восьми турниров серии Большого шлема, олимпийский чемпион.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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