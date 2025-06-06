Спасение от диабета: правильные упражнения снизят уровень сахара и, возможно, спасут вашу жизнь

Все больше людей беспокоятся об уровне сахара в крови из-за роста числа диабетиков. В США диабетом болеют около 38 миллионов человек, а преддиабетом — вдвое больше. Например, в Бразилии диабет диагностирован у 20 миллионов, и миллионы имеют инсулинорезистентность, проявляющуюся усталостью, раздражительностью и головокружением. Эти состояния чаще встречаются с возрастом.
Хорошая новость в том, что упражнения так же важны, как и диета, для профилактики и лечения инсулинорезистентности и диабета. Они помогают снизить вес, что важно для нормализации уровня сахара.
Доктор Дональд Хенсруд, слова которого приводит бразильский портал osul.com.br, подчеркивает, что упражнения улучшают переработку глюкозы в организме. Важно выбирать подходящие виды и время тренировок.
Эксперты советуют:
Ранняя диагностика и лечение инсулинорезистентности важны, так как преддиабет и недавно диагностированный диабет лучше реагируют на изменения образа жизни.
Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
Американцы массово фотографируют рыбные консервы! Узнайте, почему этот тренд набирает популярность, и как рыбные консервы могут стать полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая омега-3 и витамин D.