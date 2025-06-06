Спасение от диабета: правильные упражнения снизят уровень сахара и, возможно, спасут вашу жизнь

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Все больше людей беспокоятся об уровне сахара в крови из-за роста числа диабетиков. В США диабетом болеют около 38 миллионов человек, а преддиабетом — вдвое больше. Например, в Бразилии диабет диагностирован у 20 миллионов, и миллионы имеют инсулинорезистентность, проявляющуюся усталостью, раздражительностью и головокружением. Эти состояния чаще встречаются с возрастом.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка на улице

Хорошая новость в том, что упражнения так же важны, как и диета, для профилактики и лечения инсулинорезистентности и диабета. Они помогают снизить вес, что важно для нормализации уровня сахара.

Доктор Дональд Хенсруд, слова которого приводит бразильский портал osul.com.br, подчеркивает, что упражнения улучшают переработку глюкозы в организме. Важно выбирать подходящие виды и время тренировок.

Эксперты советуют:

Контролируйте уровень сахара с помощью упражнений. Физическая активность снижает уровень сахара и улучшает чувствительность к инсулину. Исследования показывают, что упражнения эффективнее лекарств для профилактики диабета. Выбирайте силовые и интенсивные тренировки. Силовые тренировки особенно полезны для снижения уровня сахара и наращивания мышечной массы. Они эффективнее аэробных упражнений, особенно для пожилых людей. Важно выбирать сложные веса для максимальной эффективности. Выбирайте оптимальное время для тренировок. Для людей с преддиабетом и диабетом 2 типа лучше заниматься во второй половине дня. Это снижает риск скачков сахара. Рекомендуется тренироваться не реже трех раз в неделю без длительных перерывов. Учитывайте особенности питания. Для утренних тренировок избегайте большого количества углеводов перед занятием и выбирайте легкий завтрак с белками и полезными углеводами.

Ранняя диагностика и лечение инсулинорезистентности важны, так как преддиабет и недавно диагностированный диабет лучше реагируют на изменения образа жизни.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.



