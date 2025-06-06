Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Рис и диета — это реально! Узнайте, как снизить калорийность гарнира вдвое
Орбакайте рассекретила место жительства Аллы Пугачëвой
Арбузная ловушка 2025: чем заманивают на рынок и кто окажется в больнице
Не хочется есть, и всё мутит? Это не гастрит, а кое-что похуже
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Без шума и паники: Венгрия укрепляет связи с Россией ради стабильности
Лак наносится — планета вращается: маникюр в ритме сумасшедшего дня
Почему Бузиос считается главной туристической жемчужиной Бразилии

Спасение от диабета: правильные упражнения снизят уровень сахара и, возможно, спасут вашу жизнь

2:15
Спорт

Все больше людей беспокоятся об уровне сахара в крови из-за роста числа диабетиков. В США диабетом болеют около 38 миллионов человек, а преддиабетом — вдвое больше. Например, в Бразилии диабет диагностирован у 20 миллионов, и миллионы имеют инсулинорезистентность, проявляющуюся усталостью, раздражительностью и головокружением. Эти состояния чаще встречаются с возрастом.

Тренировка на улице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка на улице

Хорошая новость в том, что упражнения так же важны, как и диета, для профилактики и лечения инсулинорезистентности и диабета. Они помогают снизить вес, что важно для нормализации уровня сахара.

Доктор Дональд Хенсруд, слова которого приводит бразильский портал osul.com.br, подчеркивает, что упражнения улучшают переработку глюкозы в организме. Важно выбирать подходящие виды и время тренировок.

Эксперты советуют:

  1. Контролируйте уровень сахара с помощью упражнений. Физическая активность снижает уровень сахара и улучшает чувствительность к инсулину. Исследования показывают, что упражнения эффективнее лекарств для профилактики диабета.
  2. Выбирайте силовые и интенсивные тренировки. Силовые тренировки особенно полезны для снижения уровня сахара и наращивания мышечной массы. Они эффективнее аэробных упражнений, особенно для пожилых людей. Важно выбирать сложные веса для максимальной эффективности.
  3. Выбирайте оптимальное время для тренировок. Для людей с преддиабетом и диабетом 2 типа лучше заниматься во второй половине дня. Это снижает риск скачков сахара. Рекомендуется тренироваться не реже трех раз в неделю без длительных перерывов.
  4. Учитывайте особенности питания. Для утренних тренировок избегайте большого количества углеводов перед занятием и выбирайте легкий завтрак с белками и полезными углеводами.

Ранняя диагностика и лечение инсулинорезистентности важны, так как преддиабет и недавно диагностированный диабет лучше реагируют на изменения образа жизни.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Недвижимость
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома Аудио 
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
Популярное
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали

Американцы массово фотографируют рыбные консервы! Узнайте, почему этот тренд набирает популярность, и как рыбные консервы могут стать полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая омега-3 и витамин D.

Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Никаких возрастных ограничений: 10 платьев, которые подчеркнут ваш стиль в летнюю пору
Обои — прошлый век! 7 современных способов оформить стены, которые вас удивят
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Последние материалы
Лак наносится — планета вращается: маникюр в ритме сумасшедшего дня
Без шума и паники: Венгрия укрепляет связи с Россией ради стабильности
Почему Бузиос считается главной туристической жемчужиной Бразилии
Манускрипт, моча и латинский гнев: как монах поссорился с кошкой
Новые сорта жимолости: секреты выбора и ухода, которые вы не знали
Это не холодильник и не стиралка: вот какой домашний прибор опустошает ваш кошелёк быстрее всего
Как в Древнем Риме боролись с водяными ворами: секреты античной системы водоснабжения
Спасение от диабета: правильные упражнения снизят уровень сахара и, возможно, спасут вашу жизнь
Светлана Бондарчук объяснила, почему страдала в браке с Фёдором Бондарчуком
Мальчику объяснили, что англо-бурская война окончена и вернули его к родителям… — писала газета Московский листок 7 июня 1902 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.