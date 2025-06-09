Весогонка без пота: этот вид тренировок поможет похудеть за месяц

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Два эксперта объясняют, почему балетные упражнения у станка являются наиболее полной и эффективной тренировкой. Плюс: потеть не обязательно.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка по барре

Существует много способов вернуться в форму, но если вы хотите найти полный и эффективный метод тонизировать все свое тело, упражнения у станка, несомненно, являются выигрышным вариантом.

Дисциплина, которая не является новой, которая была в моде в Соединенных Штатах в течение многих лет и теперь начинает становиться популярной по эту сторону океана, с занятиями, вдохновленными балетом, пилатесом, йогой и фитнес-упражнениями. Фактически, это практика поддержания формы в любом возрасте, с плюсом избегания обильного потоотделения. Потому что обильное потоотделение не обязательно отражает эффективность упражнения.

Физические и умственные преимущества балета хорошо известны, но это сложная дисциплина, подходящая не всем. Напротив, упражнения у станка, будучи в равной степени полной тренировкой, предлагают более доступный подход.

Натали Эррандонеа, создательница метода NRG Barrebody, объясняет: "Преимущества этой дисциплины бесчисленны и касаются как тела, так и разума. Вы можете начать в 40, 50, 60 или 70 лет, потому что с этой точки зрения станок гораздо более доступен, чем классический танец".

Она определяет дисциплину как "разумное сочетание классического танца и пилатеса, направленное на предложение идеального метода тренировок".

Упражнения у станка, вдохновленные классическим танцем, задействуют мышцы, о существовании которых мы порой даже не подозреваем, равномерно укрепляя все тело.

Barre, как правило, более интенсивен, чем йога или пилатес с точки зрения мышечной усталости и позволяет выполнять более детальную и точную работу.

Например, когда вы делаете плие во второй позиции, простое удержание этой позиции является изометрическим упражнением, то есть вы делаете статические мышечные сокращения, но если вы делаете скручивания, вы также работаете над руками, плечами и косыми мышцами живота.

Когда вы делаете barre-тренировку, вы обычно не потеете, как в других, казалось бы, более интенсивных фитнес-дисциплинах, но вы все равно чувствуете, что усердно работали над своими мышцами.

На самом деле, барре — одна из дисциплин, которая в наибольшей степени способствует гигиене осанки со всеми вытекающими отсюда последствиями для общего благополучия: от сна и пищеварения до гормональных проблем.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

