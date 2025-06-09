Что такое Bodyweight? Узнайте о лучшей из возможных фитнес-программ по мнению Гарварда

2:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперты Гарвардского университета уверены: силовая тренировка, которая дает наибольшую пользу для поддержания здоровья и увеличения мышечной массы, — это та, которая использует наш собственный вес.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в спортивном костюме дома

Так называемая тренировка с собственным весом очень популярна, и эксперты Гарвардской школы здравоохранения предпочитают ее другим, потому что "она не только эффективна, но и устраняет самые распространенные оправдания для избегания упражнений".

При таком типе тренировок оправдания вроде "у меня нет времени ходить в спортзал" или "у меня нет оборудования или места для занятий дома" больше не действуют.

Фактически, просто двигать своим телом определенным образом достаточно, чтобы тонизироваться, набрать мышечную массу и способствовать эмоциональному благополучию. И все это с риском получения травмы, сведенным к минимуму.

Это не значит, что включение инструментов, обычно используемых в силовых упражнениях, таких как гантели или эластичные ленты для создания сопротивления, не является хорошей идеей — на самом деле, это так — но Bodyweight — это более легкая тренировка, доступная каждому.

Тренер Хуан Руис Лопес, директор одноименного фитнес-центра в Мадриде, подчеркивает: "Важно, чтобы каждый научился хорошо управлять и использовать свой вес, потому что и в повседневной жизни, и в спорте вы всегда работаете со своим телом".

Он рекомендует заниматься 3 или 4 раза в неделю.

Эксперты Гарварда ссылаются на исследование, опубликованное в академическом журнале Physiology and Behavior.

Проведенное на группе молодых женщин, оно показало, что после 10 недель тренировок достигаются значительные результаты: улучшение аэробной способности (33%) и улучшение мышечной выносливости, особенно в области живота и поясницы (увеличение на 11%) и нижней части тела (увеличение на 6%).

Еще одним преимуществом является повышение гибкости.