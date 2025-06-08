Преимущества осознанного питания, или как построить здоровые отношения с едой

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Обычно здравый смысл является правильным подходом к решению большинства проблем, даже когда речь идет о питании. В то время как взрослые поколения выросли с противоречивыми сообщениями о том, что хорошо, а что нет, связывая понятия "здоровое" с "скучным" или "вкусное" с "веселым", реальность такова, что различные подходы к питанию, о которых мы говорим сегодня, имеют схожие нюансы.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрный хлеб

Они направлены на то, чтобы переписать заранее установленные правила и построить здоровые отношения с едой, начиная с осознанности и самопознания.

Как утверждает диетолог Кристина Барроус, "Я никогда не буду заботиться о теле, которое мне не нравится, поэтому очень важно работать над самооценкой и знаниями о питании. И если целесообразно похудеть, всегда делайте это с помощью эксперта, который может предложить меню, подходящее под потребности каждого человека".

Питайтесь интуитивно, но осознанно

Вот почему так много говорят о таких подходах к питанию, как интуитивное питание или осознанное питание, различных практиках, которые были неизвестны до недавнего времени.

Первый, созданный в 1995 году диетологами Эвелин Трибол и Элис Реш, произвел революцию в то время, когда потеря веса рассматривалась в первую очередь как связанная с ограничениями.

Позитивный подход, который боролся с диетической культурой, был направлен на "примирение с едой и устранение чувства вины".

Это, несомненно, "дружелюбная" философия, которая призывает нас питаться плавно, но которая сегодня, несмотря на то, что снова вошла в моду, имеет некоторые недостатки, по мнению подавляющего большинства диетологов.

Интуитивное питание имеет смысл, потому что оно означает избавление от диет и предполагаемой необходимости следовать правилам. Оно рекомендует следовать здравому смыслу, прислушиваться к сигналам голода и сытости, которые посылает организм.

Риски интуитивного питания

Риск заключается в том, что вы едите в соответствии со своей интуицией и используете еду как путь к спасению.

"Эта практика должна сопровождаться высокой степенью осознания того, что такое здоровое питание. Таким образом, когда интуиция подводит и наши мысли предают нас (что часто случается, когда мы тревожимся), у нас есть проводник, который нас направляет", — объясняет Барроус.

Существует риск поверить, что вы следуете своей интуиции, а вместо этого потакаете своей тревожности.

Понимание динамики тела

В интуитивном питании фон так же необходим, как и разрушение концепции ограничительной диеты и предрассудков между тем, что считается полезным, а что нет.

Когда мы беспокоимся о весе, мы создаем такие категории, как набор веса-похудение, запрещенное-разрешенное, веселое-скучное, которые исключают определенные продукты. Ирен Домингес и Лурдес Рамон из отделения питания и эмоциональной поддержки клиники Palasiet в Беникасиме выступают за процессы, которые направлены не на достижение идеального веса, а на поддержание здоровья.

Как иметь здоровые и красивые отношения с едой

Придерживайтесь японской привычки Hara Hachi Bu: съедать до 80% того, что нам хочется, оставаясь немного голодными и избегая перееданий и тяжести.

"Мы должны прекращать есть, как только приближаемся к ощущению сытости, потому что наш организм знает, сколько пищи ему нужно, благодаря гормону лептину, который зависит от уровня жира в организме", — говорят Ирен Домингес и Лурдес Рамон из клиники Palasiet.

Позаботьтесь о пространстве, в котором вы едите, избегая присутствия мобильных телефонов.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

