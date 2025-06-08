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Танцор балета раскрывает 3 секретных упражнения для плоского живота после 40 лет

2:35
Спорт

Бывший танцор балета и инструктор по станковой гимнастике раскрывает 3 простых упражнения для сжигания жира на животе, который имеет тенденцию образовываться после 40 лет.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Начиная с 40 лет организм начинает терять мышечную массу и накапливать жир, часто с увеличением отечности в области живота. Возрастная потеря мышечной массы, или саркопения, может сопровождаться набором веса, связанным с гормональным дисбалансом, явлением, которое сопровождает каждую фазу жизни женщины, но которое имеет тенденцию ухудшаться с наступлением пременопаузы.

Хорошая новость заключается в том, что это управляемая ситуация с помощью принятия здоровых привычек питания и физических упражнений. Как объясняет Натали Эррандонеа, бывшая танцовщица и инструктор по танцам в стиле барре, тренировки в стиле барре вдохновлены классическим танцем.

3 упражнения у станка для уменьшения талии и борьбы с воспалением живота

Боковые наклоны

  1. Примите то, что в классическом танце называется "второй позицией", то есть ноги врозь, носки ваших стоп направлены в противоположные стороны, а руки вытянуты в стороны под прямым углом к вашему телу, как будто вы пытаетесь натянуть ленту.
  2. Сохраняя бедра неподвижными, наклонитесь в сторону и одновременно поднимите руку с противоположной стороны тела, удерживая ее параллельно телу.
  3. Вернитесь в вертикальное положение и плавно повторите упражнение с противоположной стороны.
  4. Повторения: 30 (по 15 с каждой стороны).

Колени к груди

  1. Встаньте прямо, ноги выпрямлены и параллельны, руки на бедрах, таз в нейтральном положении, спина прямая, плечи расслаблены.
  2. Удерживая опорную ногу неподвижной, поднимите другую ногу, подтянув колено к груди. Важно сохранять напряжение корпуса во время упражнения.
  3. Повторения: 50 на каждую ногу.

Русские повороты

  1. Сядьте на коврик, держа ноги параллельно, но согнув колени, а туловище наклоните примерно на 45 градусов к полу.
  2. Примите положение рук, которое в танце называется "первая позиция", то есть сомкните их перед грудью, как будто они собираются обхватить мяч, затем, следя за тем, чтобы таз оставался неподвижным, поверните туловище в сторону.
  3. Не забудьте сделать вдох в начале поворота и выдох в конце.
  4. Повторы: 30 на каждую сторону.

Уточнения

Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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